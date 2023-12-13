В НХЛ грянула громкая отставка, а «Вашингтон» может переехать. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 13 декабря 2023 года.

«Сент-Луис» уволил главного тренера Крэйга Берюбе

«Сент-Луис» уволил главного тренера Крэйга Берюбе, сообщает пресс-служба клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дрю Баннистер.

Отставка Берюбе произошла после сегодняшнего поражения в матче с «Детройтом» со счётом 4:6. Это уже четвёртый проигранный «Сент-Луисом» матч подряд.

Канадский тренер возглавил «Блюз» в ноябре 2018 года. По ходу того сезона команда занимала последнее место в турнирной таблице, но в итоге пробилась в плей-офф и выиграла Кубок Стэнли.

Мэр округа Колумбия пытается удержать «Вашингтон» от переезда в штат Вирджиния

Законодатели штата Вирджиния одобрили выделение земли под строительство новой арены для «Кэпиталз» и «Уизардс» из НБА, сообщает 7News. Предполагается, что компания Monumental заключит договор аренды с местными властями сроком на 40 лет. В свою очередь, мэр округа Колумбия, где сейчас располагается и играет «Вашингтон», одобрил масштабную реконструкцию «Кэпитал Уан-Арены» в качестве последнего шага по сохранению «Кэпиталз» и «Уизардз» в Вашингтоне.

Сейчас команды из Вашингтона играют на «Кэпитал Уан-Арене» в центре города, которая была открыта в 1997 году. Арена принадлежит Теду Леонсису, основателю и генеральному директору компании Monumental.

Новая арена должна будет разместиться в районе Потомак-Ярд в Александрии (пригороде столицы США, находящемся на территории штата Вирджиния) и будет находиться в 15 километрах к югу от нынешнего стадиона.

Проект предполагает строительство целого спортивного района с ареной для команд НХЛ и НБА, концертного зала на 3000 мест, отелей и штаб-квартиры Monumental.

В случае одобрения проекта строительство может начаться в 2025 году, а завершиться – в 2028-м. Тогда же может состояться переезд команд.

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Стали известны сочетания звеньев сборной «Россия 25» на тренировке

Стали известны сочетания звеньев сборной «Россия 25» на тренировке перед предстоящим турниром на Кубок Первого канала. Хоккеисты были разделены на две группы.

Первая группа:

вратари: Никита Серебряков и Сергей Иванов.

Толчинский — Воробьёв — Соркин, Никишин — Земчёнок.

Зыков — Глотов — Хайруллин, Лямкин — Елесин.

Атанасов — Сафонов — Шабанов, Карпухин — Сергеев.

Дыняк — Бардаков — Полтапов, Федотов — Конюшков.

Во второй группе тренировались вратари Артемий Плешков и Евгений Волохин, нападающие Никита Коростелёв, Андрей Чивилёв, Николай Поляков и Никита Гребёнкин, защитники Тимофей Давыдов и Никита Смирнов.

Кубок Первого канала пройдёт с 14 по 17 декабря и впервые будет проведён в Санкт-Петербурге. В этом году за трофей поспорят сборная «Россия 25», команда «Звёзды и ВХЛ», а также сборные Беларуси и Казахстана.

Роман Ротенберг сделал заявление по составу сборной и назвал капитана

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг поделился мыслями о составе команды в преддверии Кубка Первого канала.

«Почему не приехали Голдобин и Порядин? Надо обращаться в «Спартак», узнавать у них. Но в первую очередь должно быть желание у игроков выступать за сборную, в сердце должна быть любовь к России.

У всех ребят, которые сейчас в сборной, горят глаза. Никого из них не надо заставлять. Коваленко и Исаев сами мне позвонили, сообщили, что не смогут приехать», – сказал главный тренер СКА и «России 25».

Также в своём телеграм-канале Ротенберг назвал имя капитана национальной команды и его помощников.

«Определили капитана сборной на Кубок Первого канала. Им станет защитник Александр Никишин. Ассистенты — Александр Елесин, Марат Хайруллин, Илья Сафонов, Максим Соркин. Готовятся все!» — написал Ротенберг.

Известный агент оценил вероятность крупного трёхстороннего обмена в КХЛ

Хоккейный агент Александр Черных оценил вероятный обмен с участием трёх клубов КХЛ. Нападающий Дамир Жафяров может продолжить карьеру в «Авангарде», форвард Игорь Гераськин перейдёт в «Металлург», а нападающий Семён Кошелев – в «Ак Барс».

«Возможность обмена всегда подразумевает 50% в обе стороны. Я лишь могу подтвердить, что интерес со стороны «Металлурга» к Игорю Гераськину есть. В Магнитогорске предпринимают большие усилия, задействован весь тренерский штаб и менеджмент. Теперь слово за «Авангардом». Нет такого, что Игорь не хочет играть в Омске. Он хочет играть там, где ему будут больше доверять. На сегодняшний день, возможно, Игорь не вписывается в систему «Авангарда», либо другие игроки выглядят лучше. Это судить тренеру. В Магнитогорске, я думаю, Гераськину дадут больше игрового времени, и он сможет показать результат.

Если говорить про Семёна Кошелева, то он может стать частью крупного трёхстороннего обмена, если сделка случится в такой конструкции. «Металлург» предпринимает разные шаги. Возможно, что-то изменится. Сейчас всё зависит от «Авангарда» и от позиции клуба по Гераськину», – сказал Черных «Чемпионату».