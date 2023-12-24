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Расписание спортивных матчей 25 декабря 2023 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

5 топ-матчей понедельника: «Динамо» против СКА, ЦСКА — «Салават» и зарубы в НБА
Михаил Георгиев
Анонс событий 25 декабря
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С чего начнётся последняя рабочая неделя 2023 года: баскетбол и хоккей, пока футбол на каникулах.

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Время в материале указано по Москве.

🏀 15:00: «Минск» — ЦСКА, регулярный чемпионат ЕЛ

Единая лига ВТБ . 1-й этап
25 декабря 2023, понедельник. 15:00 МСК
Минск
Минск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: отыграется ли ЦСКА на аутсайдере лиги за поражение от «Пармы»?

В своём последнем матче ЦСКА потерпел второе поражение в сезоне, сенсационно уступив «Парме» со счётом 78:82. Это не пошатнуло турнирное положение команды, так как армейцы имеют отрыв от преследователей. «Минск» проводит очередной провальный сезон, вызывая всё больше вопросов о нахождении этого клуба в лиге. 0 побед и 18 поражений. Сможет ли белорусский коллектив оформить главную сенсацию сезона или не сумеет совладать со слегка озлобленным московским клубом?

Перспективы «Пармы» после победы в матче с ЦСКА:
Совершенству нет предела. «Парма» готова стать тёмной лошадкой в Единой лиге ВТБ
Совершенству нет предела. «Парма» готова стать тёмной лошадкой в Единой лиге ВТБ

🏒 19:30: «Динамо» М — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2023, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вернёт ли «Динамо» первенство в турнирной таблице?

«Динамо» в последнем домашнем матче уходящего года примет одного из своих самых принципиальных соперников – СКА. Бело-голубые находятся в прекрасной форме, выиграли четыре матча кряду, но накануне уступили первенство в турнирной таблице «Спартаку» (по дополнительным показателям). Смогут ли бело-голубые вернуть себе первое место? Также отметим, что Никита Гусев может продлить свою результативную серию до 12 матчей – последний раз он уходил с площадки без набранных очков 18 ноября.

У Никиты 4 гола и 13 передач в 11 матчах:
Видео
Никита Гусев продлил свою результативную серию до 11 матчей

🏒 19:30: ЦСКА — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2023, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: проиграет ли ЦСКА четыре матча подряд?

Уставший после двух чемпионских сезонов ЦСКА в этом году перестал давать результат, а игра команды оставляет тяжёлое впечатление. Более того, сегодня «Салават Юлаев» может нанести им четвёртое поражение подряд. После того как армейский клуб возглавил Сергей Фёдоров, такого с ними ещё не случалось (а если смотреть ещё дальше, то последний раз четыре матча кряду ЦСКА проигрывал в ноябре 2019 года). Что ж, всё когда-нибудь бывает в первый раз.

Главному тренеру ЦСКА уже предрекают скорую отставку:
Бывший игрок СКА: Сергей Фёдоров в ЦСКА на волоске, команда не играет

🏀 20:00: «Нью-Йорк Никс» — «Милуоки Бакс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
25 декабря 2023, понедельник. 20:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Милуоки Бакс
Милуоки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Милуоки» в четвёртый раз в сезоне обыграть «Никс»?

Расписание сложилось так, что команды встретятся уже в четвёртый раз в сезоне. В предыдущих трёх играх каждый раз сильнее оказывался «Милуоки», несмотря на все шероховатости и проблемы, возникавшие в коллективе в начале регулярки из-за адаптационного периода с приходом Дэмьена Лилларда. Тем не менее «Нью-Йорк» проводит хороший сезон и имеет все шансы добыть долгожданную победу в матче с одним из фаворитов на титул. Удастся ли болельщикам «Никс» порадоваться на рождественских играх?

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🏀 22:30: «Денвер Наггетс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
25 декабря 2023, понедельник. 22:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чья победная серия прервётся?

НБА любит организовывать концептуальные матчи на Рождество. В этой игре встретятся два предыдущих чемпиона лиги. Совпало ещё и то, что оба коллектива имеют внушительные победные серии. «Денвер» выиграл четыре свои последние встречи, а «Уорриорз» — пять. Серия калифорнийцев особенно удивляет, так как команда, кажется, адаптировалась к отсутствию из-за дисквалификации Дрэймонда Грина. Кто окажется сильнее?

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