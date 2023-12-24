С чего начнётся последняя рабочая неделя 2023 года: баскетбол и хоккей, пока футбол на каникулах.

5 топ-матчей понедельника: «Динамо» против СКА, ЦСКА — «Салават» и зарубы в НБА

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Время в материале указано по Москве.

🏀 15:00: «Минск» — ЦСКА, регулярный чемпионат ЕЛ

Интрига: отыграется ли ЦСКА на аутсайдере лиги за поражение от «Пармы»?

В своём последнем матче ЦСКА потерпел второе поражение в сезоне, сенсационно уступив «Парме» со счётом 78:82. Это не пошатнуло турнирное положение команды, так как армейцы имеют отрыв от преследователей. «Минск» проводит очередной провальный сезон, вызывая всё больше вопросов о нахождении этого клуба в лиге. 0 побед и 18 поражений. Сможет ли белорусский коллектив оформить главную сенсацию сезона или не сумеет совладать со слегка озлобленным московским клубом?

🏒 19:30: «Динамо» М — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: вернёт ли «Динамо» первенство в турнирной таблице?

«Динамо» в последнем домашнем матче уходящего года примет одного из своих самых принципиальных соперников – СКА. Бело-голубые находятся в прекрасной форме, выиграли четыре матча кряду, но накануне уступили первенство в турнирной таблице «Спартаку» (по дополнительным показателям). Смогут ли бело-голубые вернуть себе первое место? Также отметим, что Никита Гусев может продлить свою результативную серию до 12 матчей – последний раз он уходил с площадки без набранных очков 18 ноября.

У Никиты 4 гола и 13 передач в 11 матчах: Видео Никита Гусев продлил свою результативную серию до 11 матчей

🏒 19:30: ЦСКА — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: проиграет ли ЦСКА четыре матча подряд?

Уставший после двух чемпионских сезонов ЦСКА в этом году перестал давать результат, а игра команды оставляет тяжёлое впечатление. Более того, сегодня «Салават Юлаев» может нанести им четвёртое поражение подряд. После того как армейский клуб возглавил Сергей Фёдоров, такого с ними ещё не случалось (а если смотреть ещё дальше, то последний раз четыре матча кряду ЦСКА проигрывал в ноябре 2019 года). Что ж, всё когда-нибудь бывает в первый раз.

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🏀 20:00: «Нью-Йорк Никс» — «Милуоки Бакс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: сможет ли «Милуоки» в четвёртый раз в сезоне обыграть «Никс»?

Расписание сложилось так, что команды встретятся уже в четвёртый раз в сезоне. В предыдущих трёх играх каждый раз сильнее оказывался «Милуоки», несмотря на все шероховатости и проблемы, возникавшие в коллективе в начале регулярки из-за адаптационного периода с приходом Дэмьена Лилларда. Тем не менее «Нью-Йорк» проводит хороший сезон и имеет все шансы добыть долгожданную победу в матче с одним из фаворитов на титул. Удастся ли болельщикам «Никс» порадоваться на рождественских играх?

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🏀 22:30: «Денвер Наггетс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 25 декабря 2023, понедельник. 22:30 МСК Денвер Наггетс Денвер Не начался Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: чья победная серия прервётся?

НБА любит организовывать концептуальные матчи на Рождество. В этой игре встретятся два предыдущих чемпиона лиги. Совпало ещё и то, что оба коллектива имеют внушительные победные серии. «Денвер» выиграл четыре свои последние встречи, а «Уорриорз» — пять. Серия калифорнийцев особенно удивляет, так как команда, кажется, адаптировалась к отсутствию из-за дисквалификации Дрэймонда Грина. Кто окажется сильнее?