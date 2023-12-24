5 топ-матчей понедельника: «Динамо» против СКА, ЦСКА — «Салават» и зарубы в НБА

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Посмотреть все события 25 декабря в Матч-центре
- 🏀 15:00: «Минск» — ЦСКА, регулярный чемпионат ЕЛ
- 🏒 19:30: «Динамо» М — СКА, регулярный чемпионат КХЛ
- 🏒 19:30: ЦСКА — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ
- 🏀 20:00: «Нью-Йорк Никс» — «Милуоки Бакс», регулярный чемпионат НБА
- 🏀 22:30: «Денвер Наггетс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА
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Время в материале указано по Москве.
🏀 15:00: «Минск» — ЦСКА, регулярный чемпионат ЕЛ
Интрига: отыграется ли ЦСКА на аутсайдере лиги за поражение от «Пармы»?
В своём последнем матче ЦСКА потерпел второе поражение в сезоне, сенсационно уступив «Парме» со счётом 78:82. Это не пошатнуло турнирное положение команды, так как армейцы имеют отрыв от преследователей. «Минск» проводит очередной провальный сезон, вызывая всё больше вопросов о нахождении этого клуба в лиге. 0 побед и 18 поражений. Сможет ли белорусский коллектив оформить главную сенсацию сезона или не сумеет совладать со слегка озлобленным московским клубом?
🏒 19:30: «Динамо» М — СКА, регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: вернёт ли «Динамо» первенство в турнирной таблице?
«Динамо» в последнем домашнем матче уходящего года примет одного из своих самых принципиальных соперников – СКА. Бело-голубые находятся в прекрасной форме, выиграли четыре матча кряду, но накануне уступили первенство в турнирной таблице «Спартаку» (по дополнительным показателям). Смогут ли бело-голубые вернуть себе первое место? Также отметим, что Никита Гусев может продлить свою результативную серию до 12 матчей – последний раз он уходил с площадки без набранных очков 18 ноября.
🏒 19:30: ЦСКА — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: проиграет ли ЦСКА четыре матча подряд?
Уставший после двух чемпионских сезонов ЦСКА в этом году перестал давать результат, а игра команды оставляет тяжёлое впечатление. Более того, сегодня «Салават Юлаев» может нанести им четвёртое поражение подряд. После того как армейский клуб возглавил Сергей Фёдоров, такого с ними ещё не случалось (а если смотреть ещё дальше, то последний раз четыре матча кряду ЦСКА проигрывал в ноябре 2019 года). Что ж, всё когда-нибудь бывает в первый раз.
🏀 20:00: «Нью-Йорк Никс» — «Милуоки Бакс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: сможет ли «Милуоки» в четвёртый раз в сезоне обыграть «Никс»?
Расписание сложилось так, что команды встретятся уже в четвёртый раз в сезоне. В предыдущих трёх играх каждый раз сильнее оказывался «Милуоки», несмотря на все шероховатости и проблемы, возникавшие в коллективе в начале регулярки из-за адаптационного периода с приходом Дэмьена Лилларда. Тем не менее «Нью-Йорк» проводит хороший сезон и имеет все шансы добыть долгожданную победу в матче с одним из фаворитов на титул. Удастся ли болельщикам «Никс» порадоваться на рождественских играх?
🏀 22:30: «Денвер Наггетс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА
Интрига: чья победная серия прервётся?
НБА любит организовывать концептуальные матчи на Рождество. В этой игре встретятся два предыдущих чемпиона лиги. Совпало ещё и то, что оба коллектива имеют внушительные победные серии. «Денвер» выиграл четыре свои последние встречи, а «Уорриорз» — пять. Серия калифорнийцев особенно удивляет, так как команда, кажется, адаптировалась к отсутствию из-за дисквалификации Дрэймонда Грина. Кто окажется сильнее?