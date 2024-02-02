Мегадрама «Авангарда» и продолжение кошмара для ЦСКА. Итоги дня КХЛ

2 февраля регулярный чемпионат КХЛ продолжился восемью матчами. Подводим итоги игр.

На 45-й секунде первого периода Энди Андреофф с передачи Никиты Короткова открыл счёт в матче. В середине периода Виктор Балдаев восстановил равенство в счёте. На четвёртой минуте второго периода Егор Коршков с передач Виктора Балдаева и Станислава Бочарова вывел хабаровский клуб вперёд. На 15-й минуте периода Ефим Гуркин с передачи Яна Дрозга сделал счёт 3:1. На 17-й минуте периода Иван Климович с передач Егора Аланова и Павла Гоголева сократил отставание хозяев до минимума.

На старте третьего периода Егор Аланов с передач Динара Хамидуллина и Энди Андреоффа сравнял счёт, забросив из средней зоны. Грубейшую ошибку допустил голкипер гостей Игорь Бобков. В серии буллитов лучше оказались хозяева. Победный бросок на счету Михаила Назарова.

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На 11-й минуте первого периода Райан Спунер с передач Владимира Ткачёва и Семёна Чистякова открыл счёт в игре. Менее чем через минуту Игорь Гераськин с передач Даниила Вовченко и Никиты Гребёнкина восстановил равенство в счёте.

В начале второго периода Даниил Вовченко с передач Никиты Гребёнкина и Игоря Гераськина вывел хозяев вперёд, оформив дубль. Спустя 34 секунды Иван Игумнов с передач Ивана Николишина и Ивана Телегина сделал счёт 2:2. На 19-й минуте периода Семён Чистяков с передачи Дамира Шарипзянова вновь вывел омский клуб вперёд.

За 0,1 секунды до конца третьего периода форвард хозяев Данила Юров с передач Игоря Гераськина и Робина Пресса перевёл игру в овертайм, где он же принёс победу магнитогорскому клубу, оформив дубль. В дополнительное время Михаил Кравец заменил вратаря на четвёртого полевого игрока, чем и воспользовался Юров, сумевший поразить пустые ворота.

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На седьмой минуте первого периода Рушан Рафиков с передач Ярослава Лихачёва и Георгия Иванова открыл счёт во встрече. За две секунды до конца первого периода Даниил Тесанов удвоил преимущество гостей, реализовав штрафной бросок.

Для железнодорожников эта победа стала второй подряд после трёхматчевой серии поражений. Вратарь «Локомотива» Алексей Мельничук провёл свой первый матч «на ноль» в сезоне.

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На четвёртой минуте первого периода Сэм Энас с передач Ника Меркли и Таннера Фрица открыл счёт во встрече.

В начале второго периода Ник Меркли с передачи Владислава Кодолы удвоил преимущество белорусского клуба. Спустя минуту Никита Рожков с передачи Дмитрия Моисеева сократил отставание хозяев. На 19-й минуте периода Кирилл Пилипенко с передачи Марка Барберио сделал счёт 2:2.

На шестой минуте третьего периода Никита Седов с передач Никиты Рожкова и Ивана Подшивалова впервые во встрече вывел хозяев вперёд. На 13-й минуте периода Данил Аймурзин с передачи Кирилла Пилипенко установил окончательный счёт в матче.

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В середине второго периода Иван Морозов с передач Николая Голдобина и Ильи Ковальчука открыл счёт во встрече. Спустя две минуты Александр Пашин с передачи Михала Чайковски удвоил преимущество красно-белых. На 15-й минуте периода Никита Сусуев с передачи Александра Пашина сделал счёт 3:0.

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На четвёртой минуте первого периода Михаил Воробьёв с передачи Сергея Толчинского открыл счёт во встрече. На шестой минуте второго периода Максим Мамин с передач Михаила Григоренко и Максима Соркина восстановил равенство в счёте. На 13-й минуте третьей двадцатиминутки Артём Земчёнок с передачи Марата Хайруллина во второй раз в матче вывел клуб из Санкт-Петербурга вперёд.

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СКА победил ЦСКА в шестой раз в этом сезоне, не позволив московским армейцам победить ни разу. В пяти прошлых матчах сильнее оказались подопечные Романа Ротенберга – 3:2, 2:1, 6:2, 2:0 и 5:1.

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На седьмой минуте первого периода Даниил Гутик открыл счёт в матче. На 17-й минуте периода Тайлер Граовац с передачи Цзяна Фу восстановил равенство в счёте.

На шестой минуте второго периода Джейк Челиос с передач Брэндона Ипа и Тайлера Граоваца вывел китайский клуб вперёд. Через минуту Александр Горшков с передачи Джованни Фьоре сделал счёт 2:2. На девятой минуте периода Даниил Гутик с передачи Никиты Макеева и Дмитрия Завгороднего вновь вывел дальневосточный клуб вперёд. На 16-й минуте периода Тайлер Граовац с передач Брэндона Ипа и Цзяна Фу в третий раз сделал счёт равным.

На 24-й секунде третьего периода Дмитрий Бучельников с передач Антона Берлёва и Либора Шулака забросил четвёртую шайбу гостей во встрече. В конце периода Дмитрий Бучельников сделал счёт 5:3.

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На девятой минуте первого периода Андрей Прибыльский с передач Бреннана Менелла и Джордана Уила открыл счёт в матче. На четвёртой минуте третьего периода Бобби Линч с передач Игоря Ларионова и Кирилла Кирсанова восстановил равенство в счёте.

В дополнительное время лучше оказались бело-голубые. Победный бросок на счету канадского форварда «Динамо» Джордана Уила. С третьей попытки московское «Динамо» впервые в этом сезоне победило в Нижнем Новгороде и впервые забило больше одного гола.

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Матч 3 февраля: