Старые песни о главном — 2024. Сколько должно быть легионеров в КХЛ?

Чем дальше, тем больше тема лимита похожа на отечественную эстраду. Где из года в года одни и те же лица поют со сцены одни и те же песни, а стабильность буквально ритуальная. То же самое и в хоккее. Сколько лет существует КХЛ, столько лет конфликт идет по одному и тому же сценарию. Федерация заявляет: чем меньше иностранцев, тем лучше. Лига в ответ громко возражает – «нам нужно больше легионеров, чем есть сейчас». В первые годы КХЛ настаивала на полной отмене лимита. Потом, когда сошлись на пяти иностранцах, каждый год пытались увеличить квоту до семи. Теперь, когда разрешено заявлять всего троих – лига хочет вернуть пять.

Чем дальше, тем больше складывается ощущение: для КХЛ лимит — вопрос идеологии и повод зайти в чужую сферу влияния. От тех, кто отвечает за развитие отрасли, хочется видеть прагматизм, трезвую оценку текущих реалий. И шагов, которые принесут пользу в конкретной ситуации.

А в сегодняшнем хоккее любые требования по смягчению лимита – либо оторванность от реалий, либо чей-то личный интерес. И клубы, соглашаясь в ходе голосования подыграть лиге, не понимают: сейчас – худшее время для того, чтобы отстаивать идею платить сотни миллионов рублей наёмным спортсменам из недружественных стран.

Своими требованиями увеличить квоты на иностранцев клубы рискуют схлопнуть благополучие всей своей среды обитания. Вы всё ещё хотите выбрасывать миллиарды, завозя десятками американских, финских и чешских хоккеистов? Вы не видите на примере Гашека, какую свинскую неблагодарность потом публично демонстрируют эти легионеры? Клубный хоккей существует благодаря средствам госкорпораций и бюджетов. И если наверху решат, что ваше корпоративное сообщество неэффективно распоряжается выделенными деньгами, не может конвертировать их в развитие отечественного хоккея – может случиться так, что лига в своём нынешнем виде перестанет существовать.

Зачем КХЛ так заботится об иностранных хоккеистах

В своё время, ещё до создания КХЛ, в хоккейном чемпионате России было правило о молодёжной пятёрке. Каждая команда была обязана заявлять на каждый матч по пять перспективных воспитанников (трое — не старше 18 лет и ещё двое – не старше 20). Тогда многие критики называли эти преференции искусственными. Но в итоге уже через три-четыре года в нашем хоккее расцвело и окрепло поколение новых звёзд. Именно они в конце нулевых вернули России звание чемпиона мира и вывели нашу страну на первое место по медалям ЧМ новейшей эпохи.

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Почему ни в лиге, ни в клубах никто не вспоминает о таких проверенных инструментах – и при этом все дружно отстаивают интересы игроков-легионеров? Сторонники смягчения лимита утверждают, что большее число иностранцев якобы повысит конкуренцию внутри чемпионата («чьи селекционеры лучше сработали, те команды лучше сыграют»). Однако в случае с правилом «3+2» этот аргумент работал не на словах, а на деле. 20 лет назад успехов в хоккейном чемпионате России добивались именно те клубы, у которых была сильная молодёжь. При равной силе трёх взрослых пятёрок решающим фактором часто становилось именно превосходство в качестве вчерашних юниоров.

Понятно, что гораздо легче потратить выделенные сверху деньги на контракты иностранцев, чем кропотливо и скрупулезно воспитывать собственную молодёжь. Именно поэтому конкуренцию предлагают повышать за счёт массового призыва легионеров – а не за счёт обязательного ввода молодёжи в состав профессиональных команд.

Работать на будущее в лиге не хотят очень многие

Если мыслить стратегически, категориями хоккейного импортозамещения – надо не требовать расширения квот на иностранцев, а брать пример с того же «Торпедо». По замерам независимых вещателей, трансляции с участием нижегородцев – в лидерах популярности по числу зрителей, в том числе среди нейтральных болельщиков.

Творческий комбинационный хоккей, массовое доверие молодым российским игрокам, хоккеисты-школьники, за несколько месяцев превратившиеся в звёзд чемпионата и спортсменов сборной России. Созидательная работа не только нравится болельщикам, но и приносит результат. В сезоне-2022/2023 «Торпедо» уверенно вышло в плей-офф, там так же уверенно выбило из Кубка Гагарина гораздо более богатую и опытную команду, кстати, с большим числом высокооплачиваемых иностранцев (московское «Динамо»). Чтобы добиться того же самого, клубы вроде «Нефтехимика» и «Витязя» требуют права завозить из Финляндии и США по 15-20 игроков в год – а в Нижнем Новгороде ничего не требуют, а просто работают.

В Нижнем Новгороде ничего не требуют, а просто работают Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

Кстати, и в экономическом плане ставка на развитие молодых хоккеистов очень выгодна. «Торпедо» по итогам сезона-2022/2023 не только превратило ряд перспективных игроков в звёзд, но и заработало на переходах части этих звёзд в другие команды более 100 млн рублей. Таким образом «отбив» более трети расходов на годовой зарплатный бюджет целой команды. Вызывает симпатию и то, что легионеры вроде Линча не получают никаких искусственных преференций в Нижнем Новгороде: по размерам зарплаты он в конце второй десятки, по игровому времени – тоже далеко не лидер.

Контраст между стратегическим мышлением и сиюминутной конъюнктурой особенно ярко виден на примере московского «Динамо». Главный тренер Кудашов прямо говорит, что лига должна быть открыта для неограниченного числа легионеров. Но в то же время президент клуба Виктор Воронин прямо и принципиально декларирует, что потолок в три иностранца – оптимальный вариант. Почему позиции не совпадают? Да всё просто, дело в иерархии управления. На уровне высшего руководства – кураторов «Динамо», совета директоров, президента Воронина – заинтересованы именно в стратегическом развитии, прогрессе своей молодёжи и движении по курсу хоккейного импортозамещения. А вот спортивный штаб в лице того же Кудашова отвечает за сиюминутный результат и имеет жёстко поставленные задачи на сезон – очевидно, что им выгоднее комплектоваться не тремя иностранцами уровня О’Делла, а пятью.

Беларуси и Казахстану отсутствие лимита на легионеров только навредило

Вопрос на засыпку: сколько легионеров было в нашем чемпионате на заре существования КХЛ? 119 в первом сезоне лиги, по 122 – во втором и третьем. Для сравнения – сейчас в нашей лиге 95 иностранцев, и это при том, что целый ряд команд даже не сумели заполнить разрешённую квоту в три легионера.

Абсолютно идентичные цифры. Вот только тогда, в конце нулевых, доллар был по 30 рублей. Политики зарубежных хоккейных стран не были заинтересованы в конфронтации с Россией. А в российскую лигу ехали иностранные суперзвёзды, легенды калибра Яромира Ягра. В нынешних реалиях нет ни того, ни другого, ни третьего факторов. И зачем нам смягчать лимит на легионеров? Чтобы тратить ещё больше на второсортных гастарбайтеров из второсортных лиг?

Сейчас навскидку можно назвать очень много иностранных хоккеистов, которые по ходу текущего сезона не принесли никакой пользы ни своим командам, ни чемпионату в целом. Единственным реальным следом их присутствия в КХЛ оказались выброшенные на ветер сотни миллионов рублей (контракты-то гарантированные). Бродхёрст, Дрозг и Калниньш из «Амура», Ди из «Магнитки», Робинсон и Родевальд из «Трактора», Лайпсик из СКА.

Перечень можно продолжать. Особенно показателен пример «Адмирала», чьи руководители и тренеры постоянно лоббируют мягкий лимит. Команда пролетела мимо плей-офф, канадец Фьоре не проявил себя в нападении, защитник Уильямс выставлен на обмены за ненадобностью, а ещё одна легионерская вакансия досталась представителю такой «хоккейной» страны, как Китай — Клиффу Пу. Видимо, при лимите в пять легионеров смогли бы пригласить звезду уровня Макдэвида, а так мест в заявке хватило только на Пу.

Клифф Пу Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

За всю историю КХЛ не было ни одного случая, когда действительно сильный, классный, полезный для чемпионата России иностранец не приехал бы в нашу лигу из-за того, что ему не хватило рабочего места в условиях лимита. Тем более это актуально сейчас, когда Европа и Северная Америка упиваются предвзятым негативом в адрес России. И мы в этих условиях должны открывать зелёный свет зарубежным шабашникам?

Тем более что перед глазами негативный пример зарубежных участников чемпионата КХЛ. В минском «Динамо» и астанинском «Барысе» нет ограничений на число легионеров. Из года в год все места в ведущих пятёрках заняты иностранцами, а свои хоккеисты играют на второстепенных позициях. Подобный подход не принёс успеха ни клубам, ни сборным этих стран. У «Барыса» всего три выигранных серии плей-офф за 15 лет, минское «Динамо» вообще ни разу не проходило хотя бы один раунд в Кубке Гагарина. Сборная Казахстана постоянно балансирует на грани вылета из элитного дивизиона ЧМ, и на тех же позициях выступает сборная Беларуси – которая ещё недавно, в конце нулевых и первой половине 10-х, регулярно пробивалась в восьмёрку лучших на мировых первенствах.