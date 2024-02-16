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Результаты матчей КХЛ 16 февраля, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, календарь, кто сыграет 17 февраля

«Амур» с рекордом рвётся в плей-офф, а «Трактор» уже там после камбэка. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 16 февраля
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«Торпедо» второй раз подряд проиграло ХК «Сочи», не сумев увеличить отрыв от ЦСКА в Западной конференции.

16 февраля регулярный чемпионат КХЛ продолжился тремя матчами. Подводим итоги игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2024, пятница. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 1
Барыс
Астана
1:0 Бочаров (Барулин, Коршков) – 00:09 (5x5)     2:0 Шевченко (Коршков, Бочаров) – 05:35 (5x5)     3:0 Слепец (Кулик, Бобков) – 16:56 (4x5)     4:0 Бродхёрст (Капустин, Дрозг) – 27:42 (5x5)     4:1 Рымарев (Старченко) – 48:42 (5x5)    

Счёт в матче был открыт уже на девятой секунде встречи нападающим «Амура» Станиславом Бочаровым, установившим рекорд клуба. Уже на пятой минуте им удалось укрепить преимущество усилиями Дмитрия Шевченко, а в конце первой двадцатиминутки Кирилл Слепец сумел отличиться в меньшинстве, установив комфортные 3:0 на табло. В середине встречи Алекс Бродхёрст довёл счёт до крупного – 4:0. В заключительной двадцатиминутке гости сумели лишь размочить счёт благодаря шайбе Евгения Рымарева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

«Амур», набрав 68 очков в 65 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, теперь опережая «Нефтехимик» (65) на три очка. «Барыс» (48) – на последней, 12-й строчке.

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Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2024, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 3
Трактор
Челябинск
1:0 Фьоре (Горшков, Бучельников) – 07:58 (5x4)     2:0 Махановский (Гутик, Панкратов) – 08:58 (5x5)     2:1 Карпухин (Родевальд, Попов) – 17:38 (5x5)     2:2 Жарков (Котляревский) – 52:08 (5x5)     2:3 Кравцов (Родевальд, Робинсон) – 59:32 (5x5)    

Счёт в матче был открыт хоккеистами «Адмирала» — на седьмой минуте первого периода отличился канадский нападающий Джованни Фьоре. Спустя минуту хозяева укрепили преимущество, автором заброшенной шайбы стал Павел Махановский.

Однако к концу этого же игрового отрезка гости отыграли одну шайбу усилиями Ильи Карпухина. Лишь в середине третьего периода зрители увидели следующую заброшенную шайбу, автором которой стал нападающий «Трактора» Владимир Жарков, сравнявший счёт в матче.

За 28 секунд до конца матча Виталий Кравцов принёс «Трактору» волевую победу в этой игре, благодаря которой челябинцы гарантировали себе участие в предстоящем розыгрыше Кубка Гагарина — 2024.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

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Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2024, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Рассказов (Криштоф) – 10:19 (5x4)     2:0 Рассказов (Чебыкин, Попов) – 36:51 (5x4)     2:1 Гончарук (Шавин, Коваленко) – 42:16 (5x4)     3:1 Сероух – 58:52 (5x5)    

На 11-й минуте первого периода Кирилл Рассказов с передачи Михала Криштофа открыл счёт во встрече.

На 17-й минуте третьего периода Кирилл Рассказов с передач Николая Чебыкина и Сергея Попова оформил дубль, удвоив преимущество хозяев.

В начале третьего игрового отрезка Сергей Гончарук с передач Никиты Шавина и Николая Коваленко размочил счёт в матче. В конце встречи Даниил Сероух установил окончательный счёт встречи.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

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Матчи на 17 февраля:

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17 февраля 2024, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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17 февраля 2024, суббота. 16:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Динамо Мн
Минск
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2024, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2024, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2024, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Ак Барс
Казань
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