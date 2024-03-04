«Читали Ротенберга. Серия всё покажет». Интервью с капитаном «Торпедо»

«Торпедо» вопреки прогнозам большинства экспертов начало первый раунд плей-офф со СКА так, что говорить о фаворите в этой серии рука уже не поднимается. Нижегородцы взяли первый матч – 5:2, вели 2:0 во втором, но не смогли удержать победный счёт. СКА отыграл одну шайбу во втором периоде, а в концовке третьего ощутимо прибавил, в то время как у нижегородцев, по ощущениям, силы уже подходили к концу. И, даже несмотря на это, они ещё два овертайма самоотверженно сдерживали атаки соперника, прежде чем пропустить решающий гол от Василия Глотова.

После матча по горячим следам пообщались с капитаном «Торпедо» Богданом Конюшковым. Защитник поделился впечатлениями от игры, прокомментировал слова главного тренера СКА Романа Ротенберга о том, что у «Торпедо» нет ничего, кроме провокаций, и рассказал об атмосфере в коллективе.

«Читали Ротенберга. Серия всё покажет»

— В целом хорошая игра, с хорошим противником. Интересная серия — как для болельщиков, так и для нас. Прошло пять периодов, где-то силы нас уже покидали, но мы всё равно показали, что у нас есть характер. Серия только начинается.

— Победа в первом матче раскрепостила команду? Потому что до этого была долгая серия поражений.

— Да, можно сказать, это была долгожданная победа – не именно над СКА, а вообще, потому что долго не побеждали. Была череда поражений, но мы понимали, что рано или поздно она закончится. Хорошо, что сейчас, потому что это самое важное время для нас. Все смотрят, все болеют. Постарались сохранить эмоции после первой игры. Всё равно их отдали много, порадовались, однако и на вторую игру их хватило. Видимо, только сил не хватило.

— Что случается в концовках периодов, сегодня два гола пропустили перед перерывом? В первом матче тоже пропускали. Или это просто совпадение?

— Не скажу, что совпадение, всё равно этому есть какое-то объяснение. Где-то пропускали в меньшинстве, так всегда сложнее играть, особенно когда противник играет вшестером. Ты всегда между двумя-тремя игроками, где-то можешь потерять концентрацию, пойти не на того соперника. Но всё равно — сегодня у нас были неоправданные удаления, которые нас подвели. Больше ничего сказать не могу.

— Очень много удалений, что с этим делать?

— Этот вопрос я оставлю без комментариев.

— Роман Ротенберг после первого матча сказал, что у «Торпедо» нет ничего, кроме провокаций. Читали? Что можете ему ответить?

— Да, читали. Ничего не буду отвечать. Серия всё покажет.

«Кручинин – хороший человек и мой друг. Тяжело, но жизнь продолжается»

— Перед стартом плей-офф казалось, что всё говорит против вас. Концовка регулярки получилась минорной, нет двух лидеров, но вы выходите на серию со СКА и на равных играете с одним из лидеров лиги.

— Не сказал бы, что мы тотальные аутсайдеры… Главное, что мы остаёмся сплочённым коллективом. Много говорилось о том, что много молодых ребят, для которых это первый плей-офф и вообще первый сезон в КХЛ. С коллективом проблем нет, все пластаются, бросаются под шайбы, играют друг за друга. А что касается ребят – это внутренняя кухня команды, мы не можем её вынести.

— Кручинин поддерживает команду через соцсети, вы с ним на связи?

— Алексей – просто хороший человек и в первую очередь не мой партнёр, а мой друг. Всегда тяжело, когда играешь с человеком два года, учишься у него полезным вещам, а потом происходит это. Но жизнь продолжается. С Алексеем мы на связи.

— Что ждёте от матчей в Нижнем?

— Ждём наших болельщиков, они создают для нас атмосферу праздника. Мы играем прежде всего для них, для наших семей и только потом — для себя. Сложно предугадать, но, думаю, будут такие же матчи в одну шайбу. Сейчас очень важно сыграть хорошо две игры дома.

— Очень много в этой серии стычек, провокаций. Как не поддаваться на них или, наоборот, лучше отвечать?

— Плей-офф – такое время, когда эмоций излишек. И многое теряется в стычках, когда эмоции перехлёстывают, но не доходит до серьёзных драк. Либо судьи вовремя вступаются, либо ребята хотят друг друга попровоцировать. Такое время, когда любые средства хороши. Если выведешь кого-то из психологического равновесия, он может сделать результативную ошибку.

— Одна из стычек сегодня — когда СКА сравнял счёт и отпраздновал гол в воротах «Торпедо». Вас тоже там зацепило.

— Ничего страшного, думаю, и у нас будет шанс так попраздновать.