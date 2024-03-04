«Ак Барс» в шаге от позора, ЦСКА уже проигрывает в серии. Итоги дня плей-офф КХЛ

4 марта в плей-офф КХЛ состоялось пять встреч: три на Западе и две – на Востоке. Коротко подводим итоги всех матчей.

«Салават Юлаев» после второго матча серии, в котором было несколько драк, а Робинсон с одного удара вырубил Григория Панина, не стал оставлять это просто так и включил в состав на третий матч проверенного бойца Евгения Тимкина. Ожидаемая драка нападающего уфимцев с Робинсоном состоялась в начале второго периода, но уже в первом «Трактор» успел создать себе комфортное преимущество. Всего 27 секунд понадобилось хозяевам, чтобы открыть счёт усилиями Сергея Телегина.

«Салават» ответил на это голом Александра Хмелевски в большинстве, но «Трактор» это не смутило, и вскоре последовали голы Дер-Аргучинцева и Ткачёва. Остаток матча хозяева в основном оберегали созданный задел. «Салават» смог отыграть одну шайбу на экваторе игры, в начале третьего периода выстоял меньшинство «три на пять», остаток времени давил, прессинговал, но «Трактор» надёжно действовал в обороне, удержал победный счёт и повёл 2-1 в серии.

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В Екатеринбурге прошёл третий матч серии «Ак Барс» — «Автомобилист». Казанцам сегодня не мог помочь Александр Радулов, дисквалифицированный на один матч за удар в голову Кирилла Воробьёва. Но это была не самая большая головная боль гостей – они проиграли оба домашних матча, а в последнем не смогли забить ни одного гола и перед сегодняшним днём «горели» в серии 0-2.

Сегодня «Ак Барс» забросил свою первую шайбу в этом плей-офф в равных составах, но общее положение дел это никак не изменило. Анатолий Голышев (лучший снайпер розыгрыша Кубка Гагарина на данный момент) оформил хет-трик, и «Автомобилист» находится в шаге от победы над прошлогодним финалистом и от выхода в третий раунд. Команда Зинэтулы Билялетдинова находится на пороге позора, кажется, их уже ничто не может спасти.

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Минское «Динамо» укатывало в лёд московское всю первую половину матча (перевес по броскам в первом периоде был 10-3), и в итоге это принесло плоды. Даниил Сотишвили открыл счёт, а вскоре Александр Волков увеличил преимущество гостей. Тем не менее победителю регулярного чемпионата не составило труда отыграться – не без помощи ошибок соперника, но без них в хоккее никуда. Игорь Рашевский и Даниил Пыленков сравняли счёт ещё до конца периода.

В третьем периоде минчане вновь вырвались вперёд, но тут же схватили два удаления подряд, а таких ошибок московское «Динамо» с его убийственным большинством не прощает. Гусев забил «пять на три», а на исходе «пять на четыре» Рашевский оформил дубль. Команда Дмитрия Квартальнова показывает зубы в этой серии, но этого против бело-голубых мало.

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ЦСКА начал плей-офф так, будто и не было этих мучительных месяцев регулярки, но после яркой победы в первой встрече последовало поражение во второй. Первый матч в Москве армейцы начали максимально бодро, но забить не смогли, а во втором периоде пропустили дважды подряд, играя в меньшинстве.

Однако, похоже, ЦСКА действительно преобразился со стартом весны. В третьем периоде они вновь взвинтили прессинг и совершили камбэк, причём шайбы Карнаухова и Григоренко получились практически идентичными – с добивания в пустой угол ворот. «Локомотив» мог заканчивать всё на последних секундах, когда Денис Алексеев оказался в одиночку перед воротами Федотова, но игра ушла в овертайм, где роковым стало удаление Карнаухова за задержку шайбы руками. Забил всё тот же Алексеев, формально сделав это уже в равных составах. Фёдоров взял запрос на офсайд, но после просмотра арбитры не поменяли своего решения. «Локомотив» впервые повёл в этой серии.

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У «Спартака», в предыдущем матче родившего всего один гол (которого для победы, конечно, не хватило), сегодня полетело всё. Уже на четвёртой минуте игры красно-белые повели 2:0, а закончили период с преимуществом в четыре шайбы. На старте второго периода Александр Пашин оформил дубль. Если в первом матче «Северсталь» едва не спаслась с 0:3, то сегодня с 0:5 отыграться было бы архисложно при любых обстоятельствах.

Подопечные Андрея Козырева, конечно, пытались это сделать, забили два гола, пропустили ещё один (ещё один дубль на счету Александра Беляева), и третий период превратился в чистую формальность.

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