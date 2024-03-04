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Результаты матчей плей-офф КХЛ 4 марта, обзоры игр, видео, ход розыгрыша Кубка Гагарина, расписание матчей на 5 марта

«Ак Барс» в шаге от позора, ЦСКА уже проигрывает в серии. Итоги дня плей-офф КХЛ
Егор Торишный
Итоги дня плей-офф КХЛ
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«Спартак» забил семь «Северстали», «Динамо» совершило камбэк с Минском, «Трактор» обыграл «Салават».

4 марта в плей-офф КХЛ состоялось пять встреч: три на Западе и две – на Востоке. Коротко подводим итоги всех матчей.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
04 марта 2024, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Телегин (Бурдасов, Дер-Аргучинцев) – 00:27 (5x5)     1:1 Хмелевски (Дроздов, Ливо) – 05:31 (5x4)     2:1 Дер-Аргучинцев – 09:31 (5x5)     3:1 Ткачёв (Шабанов, Телегин) – 13:57 (5x5)     3:2 Дроздов (Хмелевски, Василевский) – 30:31 (5x5)    

«Салават Юлаев» после второго матча серии, в котором было несколько драк, а Робинсон с одного удара вырубил Григория Панина, не стал оставлять это просто так и включил в состав на третий матч проверенного бойца Евгения Тимкина. Ожидаемая драка нападающего уфимцев с Робинсоном состоялась в начале второго периода, но уже в первом «Трактор» успел создать себе комфортное преимущество. Всего 27 секунд понадобилось хозяевам, чтобы открыть счёт усилиями Сергея Телегина.

«Салават» ответил на это голом Александра Хмелевски в большинстве, но «Трактор» это не смутило, и вскоре последовали голы Дер-Аргучинцева и Ткачёва. Остаток матча хозяева в основном оберегали созданный задел. «Салават» смог отыграть одну шайбу на экваторе игры, в начале третьего периода выстоял меньшинство «три на пять», остаток времени давил, прессинговал, но «Трактор» надёжно действовал в обороне, удержал победный счёт и повёл 2-1 в серии.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
04 марта 2024, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Голышев (Широков, Мэйсек) – 25:55 (5x3)     1:1 Сафонов (Петров, Адамчук) – 41:51 (5x5)     2:1 Голышев (Макеев, Зборовский) – 52:10 (5x5)     3:1 Голышев – 59:32 (en)    

В Екатеринбурге прошёл третий матч серии «Ак Барс» — «Автомобилист». Казанцам сегодня не мог помочь Александр Радулов, дисквалифицированный на один матч за удар в голову Кирилла Воробьёва. Но это была не самая большая головная боль гостей – они проиграли оба домашних матча, а в последнем не смогли забить ни одного гола и перед сегодняшним днём «горели» в серии 0-2.

Сегодня «Ак Барс» забросил свою первую шайбу в этом плей-офф в равных составах, но общее положение дел это никак не изменило. Анатолий Голышев (лучший снайпер розыгрыша Кубка Гагарина на данный момент) оформил хет-трик, и «Автомобилист» находится в шаге от победы над прошлогодним финалистом и от выхода в третий раунд. Команда Зинэтулы Билялетдинова находится на пороге позора, кажется, их уже ничто не может спасти.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
04 марта 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Сотишвили (Стась, Меркли) – 24:52 (5x5)     0:2 Волков (Хэмилтон) – 30:09 (5x5)     1:2 Рашевский (Ожиганов) – 32:04 (5x5)     2:2 Пыленков (Ильенко) – 35:58 (5x5)     2:3 Коробов (Волков, Хэмилтон) – 47:49 (5x5)     3:3 Гусев (Менелл, Уил) – 52:19 (5x3)     4:3 Рашевский (Гусев, Уил) – 53:48 (5x4)    

Минское «Динамо» укатывало в лёд московское всю первую половину матча (перевес по броскам в первом периоде был 10-3), и в итоге это принесло плоды. Даниил Сотишвили открыл счёт, а вскоре Александр Волков увеличил преимущество гостей. Тем не менее победителю регулярного чемпионата не составило труда отыграться – не без помощи ошибок соперника, но без них в хоккее никуда. Игорь Рашевский и Даниил Пыленков сравняли счёт ещё до конца периода.

В третьем периоде минчане вновь вырвались вперёд, но тут же схватили два удаления подряд, а таких ошибок московское «Динамо» с его убийственным большинством не прощает. Гусев забил «пять на три», а на исходе «пять на четыре» Рашевский оформил дубль. Команда Дмитрия Квартальнова показывает зубы в этой серии, но этого против бело-голубых мало.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
04 марта 2024, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 Бут (Никулин, Рафиков) – 33:48 (5x4)     0:2 Иванов (Никулин, Бут) – 35:36 (5x4)     1:2 Карнаухов (Дыбленко, Полтапов) – 45:43 (5x5)     2:2 Григоренко (Окулов, Нестеров) – 52:51 (5x4)     2:3 Алексеев (Елесин, Никулин) – 65:43 (5x5)    

ЦСКА начал плей-офф так, будто и не было этих мучительных месяцев регулярки, но после яркой победы в первой встрече последовало поражение во второй. Первый матч в Москве армейцы начали максимально бодро, но забить не смогли, а во втором периоде пропустили дважды подряд, играя в меньшинстве.

Однако, похоже, ЦСКА действительно преобразился со стартом весны. В третьем периоде они вновь взвинтили прессинг и совершили камбэк, причём шайбы Карнаухова и Григоренко получились практически идентичными – с добивания в пустой угол ворот. «Локомотив» мог заканчивать всё на последних секундах, когда Денис Алексеев оказался в одиночку перед воротами Федотова, но игра ушла в овертайм, где роковым стало удаление Карнаухова за задержку шайбы руками. Забил всё тот же Алексеев, формально сделав это уже в равных составах. Фёдоров взял запрос на офсайд, но после просмотра арбитры не поменяли своего решения. «Локомотив» впервые повёл в этой серии.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
04 марта 2024, понедельник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 7
Спартак
Москва
0:1 Беляев (Мансуров) – 02:16 (5x5)     0:2 Цыплаков (Мальцев, Локтионов) – 03:22 (5x5)     0:3 Пашин (Иванов) – 07:11 (5x5)     0:4 Мальцев – 12:08 (5x5)     0:5 Пашин (Рубцов, Иванов) – 21:49 (5x5)     1:5 Пилипенко (Аймурзин, Коростелёв) – 31:13 (5x4)     1:6 Беляев – 32:24 (5x5)     2:6 Аймурзин (Пилипенко) – 39:03 (5x5)     3:6 Лишка (Ильин) – 51:00 (5x5)     3:7 Локтионов – 52:57 (4x4)    

У «Спартака», в предыдущем матче родившего всего один гол (которого для победы, конечно, не хватило), сегодня полетело всё. Уже на четвёртой минуте игры красно-белые повели 2:0, а закончили период с преимуществом в четыре шайбы. На старте второго периода Александр Пашин оформил дубль. Если в первом матче «Северсталь» едва не спаслась с 0:3, то сегодня с 0:5 отыграться было бы архисложно при любых обстоятельствах.

Подопечные Андрея Козырева, конечно, пытались это сделать, забили два гола, пропустили ещё один (ещё один дубль на счету Александра Беляева), и третий период превратился в чистую формальность.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Игры 5 марта

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
05 марта 2024, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
05 марта 2024, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
05 марта 2024, вторник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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