Две русских звезды и бывший снайпер Малкина и Кросби. Девять главных обменов дедлайна НХЛ

8 марта в 23:00 мск закрылось окно обменов в Национальной хоккейной лиге. Последние дни перед дедлайном команды провели довольно-таки активно и подарили нам немало интересных сделок. Ниже — девять главных переходов, состоявшихся за этот период.

Энтони Манта (из «Вашингтона» в «Вегас»)

«Вегас» начал разогревать рынок за несколько дней до дедлайна, без шума и пыли приобретя у «Вашингтона» второго снайпера команды в этом сезоне. Манта демонстрировал лучшую игру за всё время в столице США по ходу этой регулярки, наколотив 20 голов в 56 матчах в одной из самых нерезультативных команд чемпионата. Это довольно-таки хорошее дополнение к огневой мощи «рыцарей» — среди игроков «Голден Найтс» есть только два хоккеиста, которые в этом сезоне забили больше голов, нежели Энтони. Это Вильям Карлссон (22 гола) и Джонатан Маршессо (32).

Отсутствие профильного снайпера уже не первый год является проблемой для «Вегаса» (которая, впрочем, не помешала ему взять титул), и Манта, пусть и не является игроком высшего эшелона, вполне может взять на себя эту роль. В этом сезоне у него был очень высокий процент реализации — канадец воплотил в голы 22,2% своих бросков.

Энтони Манта Фото: Lucas Peltier, AP/TASS

Энтони уже успел дебютировать за новую команду, однако первый блин в Неваде для него вышел комом — ноль очков, четыре штрафные минуты и поражение «Ванкуверу».

Кейси Миттельштадт (из «Баффало» в «Колорадо»)

«Клинки» выбрали Миттельштадта под восьмым номером в уже довольно-таки далёком 2017 году, но после яркого дебюта в НХЛ в концовке сезона-2017/2018 он долгое время не демонстрировал того, чего от него ожидали. Лишь в последние пару лет под руководством Дона Гранато Кейси раскрылся в полной мере — и если в прошлом сезоне он был немного в тени Тейджа Томпсона, Джеффа Скиннера и Алекса Така, которые вели за собой атаку «Сэйбрз», то в этом вышел на первый план, покинув штат Нью-Йорк в качестве лучшего бомбардира (сейчас его уже догнал Расмус Далин) и самого полезного форварда «Баффало».

Его контракт подходит к концу этим летом, а выдать новый для «клинков» было бы довольно проблематично — по итогам последних двух сезонов Кейси заслужил прибавку к зарплате, которую ему гарантировать не могли. Отчасти поэтому руководство клуба было вынуждено обменять Миттельштадта в «Колорадо». Для самого форварда это отличная возможность заявить о себе в команде высокого уровня. «Лавины» же закрыли позицию второго центра получили довольно умного игрока, который наконец-то начал показывать себя в НХЛ — «Эвеланш» вправе ожидать от него дальнейшего прогресса.

Одно из слабых мест Миттельштадта — особенно для центрфорварда — игра на «точке»: Кейси ни в одном сезоне не выиграл более 50% вбрасываний. Впрочем, этот недостаток нивелируется работоспособностью форварда — если всё сложится удачно, американец сыграет важную роль в «Колорадо».

Боуэн Байрэм (из «Колорадо» в «Баффало»)

В «Баффало» вместо Миттельштадта отправился Байрэм, которого «лавины» драфтовали ещё выше — в 2019-м защитник ушёл под общим четвёртым номером. Болельщики «Сэйбрз» и «Эвеланш» в соцсетях долго спорили, кто же из клубов кого обокрал — в целом это говорит о том, что обмен получился довольно-таки равноценным. Поклонников новой команды Байрэма слегка настораживает его история болезней — защитник страдал от последствий сотрясения мозга, испытывая частые головные боли, хотя в последний год эти проблемы сошли на нет.

Боуэн — игрок большого таланта, но выйти на первый план в одной команде с Кейлом Макаром для него было достаточно проблематично. Сделать это в «Баффало», несмотря на наличие Расмуса Далина и Оуэна Пауэра, кажется, будет чуть проще — по признанию генменеджера «клинков» Кевина Адамса, в клубе давно следили за защитником, а значит, готовы оказывать ему большее доверие, чем то, что он получал в «Эвеланш».

Боуэн Байрэм Фото: George Walker IV, AP/TASS

Это было заметно уже по первому матчу Байрэма в свитере «клинков» — во встрече с «Нэшвиллом» больше канадца отыграл только Далин, а сам Боуэн приложил руку к обоим голам «Сэйбрз», забив первым же броском в створ и ассистировав Пауэру. 22-летний защитник дирижировал игрой «Баффало», задав такой темп, который его новые одноклубники не всегда могли поддерживать. В потенциале Байрэм имеет все шансы стать лидером и без того молодой обороны «клинков».

Ноа Хэнифин (из «Калгари» в «Вегас»)

За американского защитника боролись многие клубы НХЛ, однако расторопнее всех оказался «Вегас», сделавший свою защиту ещё более звёздной и крепкой. При этом «рыцари» ещё и ослабили конкурентов — «Калгари» находится на относительно небольшом расстоянии от «Голден Найтс» в борьбе за уайлд-кард на Западе, и по обойме «огоньков» уход Хэнифина, который давно стремился покинуть Альберту, бьёт довольно сильно, особенно вкупе с уходом Криса Танева.

«Вегас» совершил важное подписание в контексте гонки за место плей-офф и дальнейшей игры в Кубке Стэнли. Хэнифин — отличная опция для обеих спецбригад: защитник может как бросить сам, так и продвинуть шайбу. С его переходом оборона «рыцарей» не то что укомплектована — набита до предела. Пьетранджело, Теодор, Мартинес (когда выздоровеет), Макнэбб, Уайтклауд, Хэнифин — таким набором могут похвастаться немногие клубы лиги. У Брюса Кэссиди при определении состава будет приятная головная боль.

Вместо Хэнифина в «Калгари» поехал русский защитник: «Вегас» отправил Мироманова в «Калгари» в обмен на Хэнифина

Тайлер Тоффоли (из «Нью-Джерси» в «Виннипег»)

По ходу сезона «Виннипег» из команды, максимумом которой казалась борьба за уайлд-кард, превратилась не просто в опасного соперника, но и одного из фаворитов как минимум Западной конференции. Подписание Тайлера Тоффоли только подкрепляет претензии «реактивщиков» на поход за Кубком Стэнли. Канадец — идеальный снайпер для «Джетс», которые пока могли уповать преимущественно на Кайла Коннора — на счету обоих форвардов по 26 голов в этой регулярке, в то время как ни один из остальных игроков команды не смог добраться до отметки в 20 заброшенных шайб.

Тайлер Тоффоли Фото: Seth Wenig, AP/TASS

Тоффоли — проверенный кубковый боец, который может принести большую пользу «Виннипегу» непосредственно в решающей части сезона. При этом «реактивщики» не только подписали необходимого для себя игрока, сумев увести его из-под носа у конкурентов, но и сделали это за приемлемую цену — два драфт-пика (второй и третий раунды) — да ещё и взяли на себя всего половину его зарплаты.

Владимир Тарасенко (из «Оттавы» во «Флориду»)

Владимир во второй раз подряд сменил команду накануне дедлайна обменов, и на этот раз его новый работодатель кажется даже лучшим вариантом, нежели «Рейнджерс» годом ранее. Тогда «синерубашечники» пытались собрать своего рода «галактикос», в то время как эта «Флорида» не бросалась на всё блестящее и точечно усиливала коллектив, который в прошлом плей-офф дошёл до финала, а сейчас уверенно идёт на первом месте Востока.

Тарасенко отлично показал себя в «Оттаве», где явно не растерял своих снайперских навыков. При этом Русский Танк может пригодиться «пантерам» не только в ведущих тройках нападения, но и в третьем сочетании — в конце концов, атакующие звенья команды Пола Мориса были достаточно хорошо сыграны, а вот глубины немного не хватало. Переход Владимира (а также состоявшийся позже обмен Кайла Окпосо из «Баффало») добавляет «Флориде» опыта и вариативности, за счёт чего «Пантерз» в предстоящем розыгрыше Кубка Стэнли могут быть ещё опаснее, чем в предыдущем.

Джейк Гюнцель (из «Питтсбурга» в «Каролину»)

Экс-одноклубник Сидни Кросби и Евгения Малкина был самым лакомым кусочком на рынке — кажется, проще было перечислить команды, которые не были заинтересованы в 29-летнем форварде. Оно и неудивительно — Гюнцель на протяжении многих лет идёт на уровне, близком к очку за матч (или даже выше), и одинаково хорошо проявляет себя как в созидании, так и в завершении.

«Ураганам», как и многим командам, претендовавшим на американца, его именно снайперские навыки необходимы в первую очередь — больше 20 шайб в этом сезоне в составе «Харрикейнз» забросил только Себастьян Ахо (24), отчего «Каролина» забивает явно меньше, чем могла бы. С приходом Джейка, которому, правда, для начала нужно восстановиться от травмы, атакующий арсенал подопечных Рода Бриндамора станет гораздо разнообразнее.

Джейк Гюнцель Фото: Gene J. Puskar, AP/TASS

Для «Питтсбурга» же уход Гюнцеля практически наверняка означает стремительно надвигающуюся перестройку, от которой «пингвины» так старательно убегают на протяжении последних лет. Возможно, Василий Пономарёв, который в результате обмена оказался в Пенсильвании, станет одной из её важных частей?

Евгений Кузнецов (из «Вашингтона» в «Каролину»)

В это всё ещё верится с трудом, но Евгений Кузнецов действительно больше не является игроком «Вашингтона». Красивая история россиянина и «Кэпиталз» закончилась максимально бесславно — челябинец провёл свой худший сезон в составе «столичных», а после прохождения Программы помощи игрокам НХЛ вернулся не к прежним партнёрам, а в АХЛ. «Каролина» забрала Кузнецова буквально из автобуса — вместе с «Херши» Евгений направлялся на выездную серию. Протянутая рука помощи со стороны «ураганов» — последняя возможность для нападающего начать всё с чистого листа, что он и сам прекрасно понимает.

«Харрикейнз» не в первый раз пытаются «спасти» проблемного игрока — в своё время они вытащили из небытия Тони Деанджело, который в Роли демонстрировал едва ли не лучший хоккей в карьере, но после года в «Филадельфии» и возвращения в «Каролину» всё равно сильно сдал. Хочется верить, что Евгений воспользуется предоставленным ему шансом и вернётся на прежний уровень — уверен, этого ждут не только тренерский штаб и руководство «ураганов», но и многочисленные любители хоккея в России и за океаном.

Томаш Гертл (из «Сан-Хосе» в «Вегас»)

До закрытия окна обменов оставались считанные минуты, когда «Вегас» решил взорвать последнюю бомбу этого дедлайна. И при этом едва ли не самую мощную — «рыцари» вытащили из «Сан-Хосе» ведущего центра команды Томаша Гертла. Эта сделка по-своему уникальна — обычно в это время клубы НХЛ приобретают игроков на истекающих или же непродолжительных контрактах, однако «Голден Найтс» решили это исправить.

Чех только в 2022 году подписал восьмилетнее соглашение с «акулами» — его договор подойдёт к концу только через шесть лет! При этом у Гертла был запрет на перемещение — ради перехода в «Вегас» Томаш от него отказался. «Рыцари» отдали за него первый пик на драфте-2025 и Давида Эдстрёма, которого они выбрали в первом раунде в прошлом году. Также «Голден Найтс» неплохо сэкономили на зарплате — под потолком у них будут учитываться только $ 6,75 млн из $ 8,13 млн.

Томаш Гертл Фото: Adam Hunger, AP/TASS

Иронично, что единственная драка Гертла в НХЛ была именно с представителем «Вегаса» — в марте 2021 года оппонентом чеха был капитан «рыцарей» Марк Стоун. Тогда форвард на тот момент «Сан-Хосе» был полон решимости накормить соперника кулаками, но вместо этого сам уехал в раздевалку с разбитым носом. Интересно, как Стоун встретит нового одноклубника на этот раз.