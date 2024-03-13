Драка в клубе НХЛ, русский форвард признан разочарованием. Итоги дня в хоккее

СКА начнёт второй раунд Кубка Гагарина без капитана, Макдэвид высказался о великой погоне Овечкина.

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 13 марта 2024 года.

Российский хоккеист попал в список главных разочарований сезона НХЛ по версии The Athletic

Журналист Харман Даял в статье на сайте The Athletic составил список главных разочарований сезона НХЛ. В этот список попал российский нападающий Андрей Кузьменко. Напомним, форвард по ходу сезона перешёл из «Ванкувер Кэнакс» в «Калгари Флэймз».

«Всего за полсезона Кузьменко прошёл путь от идеального напарника для Элиаса Петтерссона до игрока с плохим контрактом, от которого «Кэнакс» пришлось отказаться. В «Калгари» он показал себя немного лучше, так что, возможно, новый старт придаст ему больше уверенности», — сказано в статье.

Кроме Кузьменко, в список попали: Пьер-Люк Дюбуа («Лос-Анджелес Кингз»), Йоонас Корписало («Оттава Сенаторз»), Тейдж Томпсон («Баффало Сэйбрз»), Йонас Зигенталер/Джон Марино («Нью-Джерси Дэвилз»), Коннор Браун («Эдмонтон Ойлерз»), Дэймон Сиверсон («Коламбус Блю Джекетс»), Джош Андерсон («Монреаль Канадиенс»), Филип Густавссон («Миннесота Уайлд»), Райан Грейвз («Питтсбург Пингвинз»).

Капитан «Эдмонтона» Макдэвид высказался о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался о погоне российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в истории НХЛ.

«Конечно, у него есть шанс. Он, безусловно, величайший снайпер нашего поколения, а может быть, и всех времён. У него определённо есть шанс. Когда ты бросаешь шайбу так, как он, когда ты такой же габаритный и сильный, как он, то можешь играть долго и забивать много голов», — приводит слова Макдэвида официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

На счету Овечкина 840 голов в карьере в НХЛ. Отставание от легендарного Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ всех времён составляет 54 шайбы. Напомним, Гретцки завершил карьеру с 894 заброшенными шайбами в регулярных сезонах на личном счету.

Александр Никишин не сыграет в первой встрече серии с «Автомобилистом»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что защитник армейского клуба Александр Никишин не сможет принять участие в первой встрече серии второго раунда Кубка Гагарина — 2024 с «Автомобилистом».

«Состояние Никишина? На первый матч назначен капитаном Павел Дедунов. В первом матче Саша, к сожалению, сыграть не сможет», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В нынешнем плей-офф КХЛ Никишин принял участие в пяти матчах, в которых записал в свой актив одну заброшенную шайбу при показателе полезности «+3». Напомним, Никишин был выбран «Каролиной» на драфте-2020 под 69-м общим номером. Его действующий контракт со СКА рассчитан до 30 апреля 2025 года. За карьеру в КХЛ Никишин провёл 258 матчей, в которых отметился 143 (43+100) результативными действиями при показателе полезности «+60».

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Шестёркин и Бобровский вошли в пятёрку претендентов на «Везина Трофи»

Издание The Score опубликовало рейтинг претендентов на «Везина Трофи» — приза лучшему голкиперу сезона в НХЛ. В пятёрку лучших попали два россиянина.

Пятое место по версии издания занял российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин. В текущем сезоне на счету россиянина 28 побед в 43 матчах с процентом отражённых бросков 91,4%.

Четвёртое место занял вратарь «Бостона» Джереми Свейман с 21 победой в 36 матчах с процентом отражённых бросков 92%.

На третьем месте расположился российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский. На счету россиянина в текущем сезоне 32 победы в 46 матчах с процентом отражённых бросков 91,8%. Второе место у вратаря «Ванкувера» Тэтчера Демко, у которого 34 победы в 49 матчах с процентом отражённых бросков 91,7%.

Лидером в рейтинге The Score стал вратарь «Виннипега» Коннор Хеллебайк. На счету голкипера 30 побед в 47 матчах с процентом отражённых бросков 92,2%.

Игроки «Детройта» подрались между собой на тренировке команды

Игроки «Детройта» подрались между собой на сегодняшней тренировке команды. «Ред Уингз» проиграли шесть матчей подряд и покинули зону плей-офф НХЛ.

Участниками стычки стали нападающий Лукас Рэймонд и опытный защитник Бен Шьяро. Хоккеисты сцепились друг с другом, и защитник стянул с более молодого оппонента шлем. После того как в потасовку вмешались партнёры по команде, удалось разнять разгорячённых игроков.

После 65 матчей «Детройт» занимает девятое место в таблице Восточной конференции НХЛ. «Красные крылья» следующий матч проведут с «Аризоной» в ночь на 15 марта. Недавний матч с «Койотс» завершился разгромом «Детройта» со счётом 0:4. «Ред Уингз» продолжают борьбу за плей-офф, где в последний раз клуб был в сезоне-2015/2016.