Овечкин ещё на два шага ближе к Гретцки, а «Вашингтон» вернулся в зону плей-офф.

Кучеров и Панарин идут за рекордами, Кудашов покинет «Динамо». Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 24 марта 2024 года.

Кучерову осталось набрать шесть очков, чтобы установить новый рекорд России в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров отметился результативной передачей в матче с «Лос-Анджелесом» (3:4 ОТ) и довёл количество своих очков в текущем сезоне до 123 (41+82) в 69 матчах.

Рекорд по количеству набранных очков за сезон НХЛ среди российских хоккеистов также принадлежит Кучерову, который в сезоне-2018/2019 набрал 128 результативных баллов. Второе место занимает нападающий Александр Могильный, набравший 127 очков в сезоне-1992/1993. Результат Кучерова в текущем сезоне является третьим в этом списке.

Таким образом, Кучерову осталось набрать пять очков до повторения собственного рекорда и шесть очков до установления нового рекорда россиян по количеству результативных баллов за сезон НХЛ. «Тампа-Бэй» в текущем сезоне осталось провести 12 матчей.

Панарину осталось набрать одно очко, чтобы впервые достичь отметки в 100 очков в одной регулярке НХЛ

В ночь с 23 на 24 марта мск на льду нью-йоркского «Мэдисон Сквер Гарден» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Нью-Йорк Рейнджерс» победили «Флориду Пантерз» в серии буллитов со счётом 4:3 Б. В составе «Рейнджерс» двумя заброшенными шайбами отметился российский нападающий Артемий Панарин, также на его счету победный послематчевый буллит.

Таким образом, после сегодняшнего матча в активе Панарина 43 гола и 56 результативных передач в нынешнем сезоне НХЛ. В общей сложности у россиянина 99 очков. Ему осталось набрать одно очко, чтобы впервые достичь в 100 очков в одной регулярке. Никогда ранее Артемий не покорял этой планки.

На данный момент Артемий Панарин занимает пятое место в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона НХЛ.

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Экс-тренер сборной Франции Занатта должен сменить Кудашова в московском «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», руководство хоккейного клуба «Динамо» (Москва) намерено отправить в отставку главного тренера команды Алексея Кудашова. Главным претендентом на эту должность сейчас является 63-летний Айван Занатта.

Напомним, под руководством 52-летнего Кудашова в нынешнем сезоне столичный клуб второй раз в своей истории выиграл Кубок Континента, став лучшей командой лиги по итогам регулярного чемпионата. Из плей-офф динамовцы вылетели на стадии второго раунда, благодаря чему займут пятое место в итоговой турнирной таблице КХЛ.

Последним местом работы 63-летнего Занатты является должность в тренерском штабе сборной Франции. В КХЛ специалист известен своей работой в СКА (был уволен), в пражском «Леве», ХК «Сочи» и «Куньлунь Ред Стар». Также тренер работал в клубе ВХЛ «Динамо» (Санкт-Петербург).

Овечкин сделал дубль и помог «Вашингтону» обыграть «Виннипег» в матче НХЛ

На «Кэпитал Уан-Арене» в США завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Виннипег Джетс». Со счётом 3:0 победу одержали хозяева льда.

Александр Овечкин сделал дубль и заработал «+2» в этом матче. Также в составе «столичных» заброшенной шайбой отметился защитник Джон Карлсон, а форвард Ти Джей Оши сделал две результативные передачи. Голкипер «Вашингтона» Чарли Линдгрен отразил 27 бросков и оформил «сухарь».

Таким образом, в активе «столичных» теперь 79 очков после 70 игр. Они обошли «Детройт Ред Уингз» и поднялись в зону плей-офф в Восточной конференции. «Виннипег» находится на четвёртой строчке в Западной конференции, набрав 93 очка в 70 матчах.

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«Вашингтон» вернулся в зону плей-офф НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» на своём льду одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

Эта победа позволила столичному клубу набрать 79 очков после 70 игр, обойти «Детройт Ред Уингз» в Восточной конференции и вновь подняться в зону плей-офф. В этом матче российский форвард Александр Овечкин сделал дубль и помог своей команде одержать важную победу.

Напомним, в прошлом сезоне «Кэпиталз» не смогли пробиться в плей-офф, заняв 13-е место из 16 на Востоке. В сезоне-2021/2022 «Вашингтон» выбыл из борьбы за Кубок Стэнли в первом раунде, уступив в серии «Флориде Пантерз» со счётом 2-4. А годом ранее также не играл в матчах на вылет.