Резкие заявления СКА, огненный спич Разина и похвала судей в КХЛ. Итоги дня в хоккее

«Авангард» ещё поборется с «Локомотивом», а «Спартак» сравнял счёт в серии с «Металлургом».

В СКА выступили с официальным заявлением по судейству в плей-офф

Хоккейный клуб СКА опубликовал заявление председателя совета директоров Александра Медведева, в котором он высказался о судействе в плей-офф.

«Работая и в КХЛ, и в СКА, и в футбольном и баскетбольном «Зените», я не считал возможным и целесообразным комментировать судейство или сваливать на арбитров причины поражений и турнирных неудач. Но пропуск двух очевидных фолов на Эртеле и Хантере в последней атаке «Зенита» в недавнем матче с УНИКСом и вопиющий случай с удалением нашего вратаря Серебрякова во вчерашнем матче с «Автомобилистом» переполнили чашу терпения.

В плане судейства вчера мы увидели то, что продолжалось весь сезон. Плей-офф, в том числе и пятый матч серии с «Автомобилистом» только подтвердил это. Ну как можно было удалять Серебрякова, который сыграл чётко в шайбу?

А момент в концовке с задержкой шайбы? Больше 20 тысяч человек на арене видели, что происходит. Это просто нонсенс.

В прошлой игре в Петербурге всё хоккейное сообщество удивлялось удалению Грицюка, но это лишь один из множества эпизодов, который случился в этой серии.

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На протяжении всего сезона клуб сталкивается с подобными сомнительными решениями судей. В плей-офф у СКА больше всего двухминутных штрафов с серьёзным отрывом.

Самая бросающая команда лиги с самым атакующим стилем игры – но больше всех штрафа. И так – с самого первого матча. Никак иначе, кроме как предвзятостью, это объяснить нельзя.

Травмы, с которыми также столкнулась наша команда, возникают не на пустом месте – очень часто это связано с пропущенной грязью, незафиксированными фолами. Всё это идёт от вседозволенности, нужно жёстко пресекать такие моменты, чтобы за каждое нарушение следовало наказание, тогда и хоккей будет чище.

Думаю, всем арбитрам нужно посмотреть в зеркало и изменить подход к работе – парой таких решений можно спустить в трубу многомесячную работу десятков людей. Непонятны отменённые шайбы, странные удаления – всё это длится уже долгое время, и никто не берёт на себя ответственность. Поэтому вопрос Чацкого из «Горя от ума» «А судьи кто?» является далеко не риторическим, а требует ответа», — приводит слова Медведева пресс-служба клуба.

«Не понимает ничего в судействе». Известный арбитр раскритиковал заявление СКА о рефери

Арбитр международной категории Александр Зайцев высказался о заявлениях хоккейного клуба СКА по поводу предвзятого судейства в матчах с «Автомобилистом».

«Заявление СКА? Медведев не понимает ничего в судействе. Странно. Когда он сам ещё был президентом КХЛ, то про судей никогда ничего не говорил. Наверное, было очень много поставлено на эту команду.

Да, в этом сезоне у судей много ошибок, к ним есть ряд претензий, конечно. Всё понятно. Может быть, человеческий фактор, неопытность — всё играет роль. Но говорить об этой серии — да нет, ну ребят. Не могу вам сказать, что его выражения, которые он высказал, правильные. Ищут у чужих — пускай ищут у себя.

Говорить и какие-то претензии предъявлять должны профессионалы — именно из судейского корпуса. Пускай каждый занимается своим делом. Я понимаю, если б там гол не засчитали, но придираться к таким вещам… Я вам говорю, судьи отработали на пять! Это точно», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

«Северсталь» подписала новый контракт с главным тренером Андреем Козыревым

Андрей Козырев останется главным тренером хоккейной «Северстали». Контракт на следующий сезон уже подписан. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр Череповца Вадим Германов.

«Год назад Андрей Леонидович стал главным тренером нашей хоккейной команды. В прошедшем сезоне «Северсталь» показала красивый хоккей, волю к победе, заняла пятое место в турнирной таблице Запада по итогам регулярного чемпионата и вышла в плей-офф. В новом сезоне будут новые победы!» — написал мэр.

Напомним, «Северсталь» в нынешнем сезоне впервые играла под руководством главного тренера Андрея Козырева. Ранее специалист входил в тренерский штаб «Торпедо» и никогда не был главным тренером клубов КХЛ. Череповчане в первом раунде плей-офф уступили «Спартаку» в пяти матчах.

«Авангард» одержал волевую победу над «Локомотивом» и сократил отставание в серии 2-3

В Омске завершился пятый матч серии плей-офф между «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». Омичи одержали победу со счётом 4:2. «Авангард» сократил отставание в серии до минимального — 2-3.

«Авангард» дважды по ходу матча уступал в счёте. Первый период завершился со счётом 1:0 в пользу ярославцев, которые перебросали соперника 12:1. Второй период остался за «Авангардом» со счётом 2:1. В третьем периоде омичи реализовали свои моменты и впервые в серии забросили в ворота «Локомотива» больше двух шайб. Голы в составе «Авангарда» забивали Томаш Юрчо, Райан Спунер, Семён Чистяков и Рид Буше. За «Локомотив» отличились Максим Берёзкин и Максим Шалунов.

Шестой матч серии пройдёт в Ярославле 28 марта.

«Я бы не стал включать слово «неожиданно». Вячеслав Быков прокомментировал вылет СКА

Бывший главный тренер сборной России и СКА Вячеслав Быков прокомментировал вылет СКА из розыгрыша Кубка Гагарина. Петербургский клуб в пяти матчах уступил «Автомобилисту» в серии второго раунда плей-офф.

«СКА неожиданно вылетел от «Автомобилиста»? Я бы не стал включать слово «неожиданно». Это заслуга «Автомобилиста», что они смогли серьёзно подготовиться к этой стадии соревнований — к плей-офф. С такими серьёзными амбициями и качеством игры подошли к этим соревнованиям.

У СКА команда молодая, им, может быть, не хватило какого-то опыта. Я считаю, что в любом состязании нужно отдавать должное победителю, который в такой напряжённой борьбе смог добиться успеха. Я много читал, что у СКА действительно молодая, перспективная, очень талантливая команда. Там серьёзно работают, серьёзный тренерский штаб. Но ещё раз хочу сказать: отдаю должное моим землякам с Урала, игрокам «Автомобилиста», которые смогли пройти дальше, показали свои амбиции. Видимо, подготовленность команды «Автомобилист» была на высоком уровне, что и подтверждает результат», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

«Спартак» всухую обыграл «Металлург» в четвёртом матче и сравнял счёт в серии

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился четвёртый матч серии между «Спартаком» и «Металлургом». Победу в этой игре одержали красно-белые — 1:0. Благодаря этой победе «Спартак» сравнял счёт в серии 2-2.

Команды долгое время не могли открыть счёт в матче. Два периода завершились без заброшенных шайб. Лишь на 49-й минуте игры счёт открыл нападающий «Спартака» Ансель Галимов с передачи Даниила Иванова, забросив шайбу в уже пустой угол ворот. После гола игра раскрылась, у обеих ворот регулярно стали возникать моменты. «Металлург» не смог реализовать большинство во второй половине третьего периода. Магнитогорцы завершали игру в меньшинстве и не смогли устроить финальный штурм ворот.

Пятый матч серии пройдёт в Магнитогорске 28 марта.

Разин — о решении КХЛ по переносу: для чего мы жопу рвали и занимали первое место?

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин раскритиковал решение КХЛ перенести матч на несколько дней. Перед четвёртой игрой серии со «Спартаком» команда «Металлург» летала в Магнитогорск и обратно в Москву. Четвёртый матч серии закончился победой красно-белых со счётом 1:0. Счёт в серии 2-2.

«Надо ли было возвращаться в Магнитогорск после решения КХЛ перенести четвёртый матч серии на другую дату? Я надеялся, что не будет вот этого вопроса. Но давайте подискутируем. 23-го отменяется игра. Почему мы должны жить в Москве, когда нас выгоняют из «Мегаспорта», нет мест в той гостинице, где мы жили, непонятно, где мы будем кататься, и мы в срочном порядке должны искать лёд?

Хотя у нас было шикарное предложение – 25-го сыграть в Магнитогорске, а 27-го в Москве – и ничего бы не поменялось. Так как мы заняли первое место на Востоке, то три игры сыграли бы дома, две – на выезде. А счёт в серии был 2-1, и по-любому было понятно, что три здесь и две – здесь.

Для чего мы первое место занимали на Востоке? Для чего мы жопу рвали? Чтобы вот это решение было в пользу «Спартака»? Хотя я не считаю, что оно было в пользу «Спартака». Оно просто во вред команде «Металлург», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.