Макдэвид – главная надежда Канады. Только Кубок Стэнли сделает его великим?

У всех великих игроков в истории НХЛ есть главный трофей, но не благодаря ему за ними закрепился этот статус.

«Эдмонтон» впервые за 18 лет пробился в финал НХЛ. После 2006 года команда прошла через разные времена, побывав и беспросветным аутсайдером, собирающим первые пики на драфте, которых с 2010-го по 2015-й было целых четыре. И главный из них случился именно в 2015-м, когда «Ойлерз» забрали потенциально лучшего игрока поколения – Коннора Макдэвида. В эпоху канадского таланта финал стал первым. Чтобы достичь его, понадобилось девять лет. За это время Коннор поучаствовал во многом: «Эдмонтон» не попадал в плей-офф, проигрывал ключевой матч серии, ведя 3:0 к 57-й минуте, ловил «свипы» в первом раунде, уступал будущим чемпионам.

Макдэвид — именно тот игрок, с которым связаны почти все надежды фанатов «Ойлерз» (а то и почти всех канадских болельщиков). В ближайшее время не наблюдается команд, которые могут привезти Кубок Стэнли в Канаду.

Чтобы начать рассуждение о том, какой статус может получить капитан «Эдмонтона» после того, как выиграет главный трофей НХЛ, надо понять, в каком он находится сейчас. Так как командных трофеев у Коннора нет, а подобные разговоры в большинстве случаев пляшут от личной статистики, то к ней и перейдём.

Коннор Макдэвид Фото: AP/TASS

На каком уровне Макдэвид? Начнём с рекордного по набранным очкам сезона, который был зафиксирован чуть более года назад: фантастические 153 очка в 82 играх. Это лучший результат в XXI веке, рядом только Маккиннон и Кучеров, которые в этой регулярке рубились друг с другом за «Арт Росс». В истории НХЛ Коннор показал 15-й результат, больше очков выбивали только три человека – Гретцки (девять раз), Лемье (4) и Айзерман (1).

Вообще, Макдэвид ярко выраженным снайпером никогда не был, однако ему принадлежит третий результат века по голам за одну регулярку (64 шайбы). Впереди только люди, которые будут сносить рекорд Гретцки – Овечкин и Мэттьюс. Зато с передачами всё в полном порядке: в этом сезоне он стал четвёртым игроком (немного позже Кучеров стал пятым) в истории, кому покорилась отметка в 100 передач за одну регулярку.

А ещё Макдэвид на данный момент является третьим игроком по средней результативности (берутся в расчёт те, кто сыграл более 100 матчей в лиге). Впереди по классике Гретцки и Лемье.

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Здесь достаточно было пройти по верхам, чтобы понять уровень Макдэвида – не проведя даже и половины карьеры, Коннор переписал несколько основных рекордов XXI века, а за всю историю впереди него оказываются только Гретцки и Лемье. Об обильной результативности во времена этих двух товарищей рассуждать не будем, иначе засидимся.

Приводилась эта статистика к тому, чтобы сказать: Макдэвид загодя забронировал себе место в Зале славы, попадание туда – дело времени. Но не хватает, как кажется, главного – Кубка Стэнли.

Фамилия Макдэвида выше упоминалась в одном ряду с такими людьми, как Гретцки, Лемье, Овечкин, Айзерман. А ведь есть ещё Эспозито, Мессье, Орр, Ягр, Кросби и многие другие. Что бросится в глаза, если сравнить лучшего игрока нынешнего поколения с ними? Естественно, отсутствие кубка. Только ситуация почти у всех (за исключением Овечкина) обратная – эти люди сначала выигрывали кубки, а потом начинали претендовать на статус великого игрока, что в большинстве своём складывалось из статистики, а не благодаря повторным победам в плей-офф НХЛ. Гретцки выиграл первый трофей в 23 года, Орру первый Кубок Стэнли покорился в 22, Лемье – в 25.

Какой из всего сказанного напрашивается вывод? Основа величия игроков – не Кубок Стэнли, как бы это ни резало по ушам. У Анри Ришара – 11 кубков. Становится ли он от этого более великим, чем Гретцки? Нет, не становится. У Фила Кессела три кубка, а у Марио Лемье – два. Ставит ли этот факт Кессела выше? Также нет.

Уэйн Гретцки с Кубком Стэнли Фото: AP/TASS

Перейдём к главному вопросу – поменяется ли статус Коннора Макдэвида после победы в финале? Возьмём для сравнения ситуацию с Александром Овечкиным, который долго и кропотливо шёл к кубку с «Вашингтоном» и завоевал его в 2018 году. 7 июня 2018 года Овечкин перешёл из разряда классных игроков в разряд великих? Не было такого. Александр просто закрыл в тот день один из последних вопросов, который ему можно было бы задать по игровой карьере. Также будет и с Макдэвидом – победа статус не поменяет, непонятно, что может случиться, чтобы люди не назвали Коннора великим по итогам карьеры. Кубок Стэнли лишь укрепит его положение и снимет один из вопросов у критически настроенных фанатов и обывателей.

Статус поменяется лишь для одной когорты людей – фанатов «Эдмонтона». Здесь уже напрашивается сравнение с Лионелем Месси и его карьерой в сборной Аргентине. Болельщики сборной любили больше Диего Марадону, потому что с его именем была связана победа на чемпионате мира, у Месси этого не было. Но 18 декабря 2022 года Лео закрыл последний гештальт, и его статус изменился, но именно для фанатов сборной Аргентины.