Эминем, Курт Кобейн и «гимн дартса»: музыка, без которой нельзя представить голы в НХЛ

Главные символы любого спортивного клуба — это эмблема и форма. В НХЛ, где форма может не меняться десятилетиями, это особенно важно. Но есть и другие вещи, которые прочно ассоциируются с командами: их маскоты, болельщицкие традиции и даже музыка.

Для лиги, где музыка звучит в каждой паузе и после каждого гола домашней команды, выбор песни после заброшенной шайбы особенно важен, и американские журналисты давно составляют такие рейтинги. Сложно будет охватить все 32 команды, тем более они часто меняют треки, выбирая безликие композиции. Сегодня мы остановимся либо на уникальных песнях, либо на самых давних.

«Сиэтл» — Lithium (Nirvana)

Какие достопримечательности есть у Сиэтла? Знаменитая телебашня, фильм «Неспящие в Сиэтле» и группа Nirvana. Курт Кобейн не стал тем человеком, который придумал гранж-рок в середине 1980-х, но именно он сделал его культурным явлением мирового масштаба. Трагическая смерть Кобейна в апреле 1994-го стал шоком для всего мира, и где-то в далекой России школьники на партах ещё долго писали «Курт Кобейн жив».

Новорождённому клубу НХЛ было легко выбрать исполнителя, но не так легко песню — сложно представить, как арена прыгает от радости под трек типа Rape Me. «Кракен» предпочли припев Lithium, но и в эту песню пришлось вносить изменения: вместо повторявшегося I’m not gonna crack («Я не схожу с ума») появилось бодренькое Let’s go, Kraken! Не все болельщики поняли такое вольное обращение с классикой, но быстро привыкли.

«Вегас» — Vegas Lights (Panic! At the Disco)

Перед «Вегасом» несколько лет назад стояла ещё более трудная задача: искать корни в месте без спортивной истории (если не считать команды фарм-лиг) и с единственной возможной ассоциацией — казино. «Рыцари» и выбрали ту дорогу, по которой через четыре года пошёл «Сиэтл» — выбрать песню местного исполнителя. Panic! At the Disco, конечно, не имела популярности уровня «Нирваны», но была широко известна в не самых узких кругах. Солист и единственный постоянный участник группы Брендон Ури родился в Юте, однако в два года его семья переехала в Вегас, где в местной школе Ури познакомился с будущим гитаристом группы.

Перед пятой игрой финала Кубка Стэнли — 2018 Ури, который к тому моменту остался единственным участником группы, исполнил песню на арене вживую. Удивительно, что в абсолютно нехоккейной песне проскочило нечто вроде пасхалки. Строчка «мы плаваем с акулами, пока не утонем» стала пророческой: «Вегас» дважды встречался в «Сан-Хосе» в плей-офф, а серия 2019-го закончилась одним из самых скандальных моментов в современной истории НХЛ.

«Бостон» — Kernkraft 400 (Zombie Nation)

Как шутят в комментариях YouTube, «песня, которая вызывает у фанатов «Торонто» посттравматический синдром». В отличие от двух первых треков, здесь нет ни слов, ни привязки к городу, да и сложно назвать эту группу популярной. Однако именно эта композиция бессменно сопровождает голы «Брюинз» с 2002 года, и это вторая или третья по долгоиграемости голевая песня нынешней НХЛ.

«Даллас» — Puck Off (Pantera)

Название песни «Далласа» представляет собой каламбур, который можно перевести на русский примерно как «отшайбись». Однако вряд ли это название кто-то помнит, зато все зрители игр техасской команды наверняка помнят тяжёлое, яростное и повторяемое несколько раз «ДАЛЛАС! СТАРЗ! ДАЛЛАС! СТАРЗ!». Песню написали местные рокеры из хэви-метал группы Pantera: они любили хоккей, начали следить за командой сразу же после её переезда из Миннесоты в середине 1990-х, а ещё тусовались с хоккеистами.

В 1999-м команда Модано, Белфора, Нуиндайка и ещё многих звёзд шла к своему первому Кубку Стэнли, и участники Pantera решили записать песню специально для команды. Аудиозапись была передана защитнику «звёзд» Крэйгу Людвигу, она быстро полюбилась другим игрокам в раздевалке, а потом стала главным хитом плей-офф, оказавшегося для «Далласа» чемпионским. Правда, как голевую песню Puck Off начали использовать только в 2013-м.

«Колорадо» — Chase The Sun (Planet Funk)

Лёгкая, почти танцевальная музыка, которую выбрали «лавины», резко выделяется среди песен, которые обычно играют после заброшенных шайб. Более того, эта песня скорее известна среди фанатов… дартса. Британские телевизионщики ставили Chase The Sun во время трансляций и рекламных пауз, и этот трек приобрёл неофициальный статус «гимна дартса». Ну а «лавины» переключились на него посреди провального сезона-2016/2017, используют песню уже семь лет и под её сопровождение выиграли Кубок Стэнли. Последние сезоны этот же трек использует и «Сибирь» в КХЛ.

«Рейнджерс» — Slapshot (Bad Apple)

Ещё одна песня, которую никто не отличает по названию — все, кто смотрел игры «Рейнджерс», помнят в первую очередь раскатистое «о-о-о-о» и поддерживаемое публикой «хэй-хэй-хэй!». Клуб из Нью-Йорка после победы в Кубке Стэнли в 1994-м захотел создать свою узнаваемую музыкальную тему, которую можно было бы и по радио крутить. Песню написал органист «Рейнджерс» Рэй Кастольди, а записала малоизвестная местная группа, которая уже давно распалась.

Впервые эта песня прозвучала на поднятии чемпионского баннера в январе 1995-го, и после этого Кубок Стэнли в Нью-Йорке ни разу не задерживался. Некоторые говорили даже о проклятии этой песни, но трек уже слишком сильно запал всем в душу, чтобы его менять. Долгое время шли споры о том, что означает это протяжное «о-о-о-о», но несколько лет назад Кастольди подтвердил, что имел в виду именно «го-о-о-о-о-оооол».

«Детройт» — Without Me (Eminem)

У «крыльев» есть пара классических песен, которые сопровождали шайбы «золотой» эпохи, однако в последние годы «Детройт» искал что-то новенькое, чередуя песни почти каждый сезон. Кажется, только в этом году клуб попал в яблочко, тоже вспомнив, что с Детройтом связана суперзвезда с треками, собирающими миллиарды просмотров в YouTube. Сам Маршал Мэтерс болеет за все местные команды — и хотя он предпочитает американский футбол, однажды отправил игрокам «крыльев» спагетти после матча.

Издевательское и слегка надоедливое «на-на-на» уже полюбилось и местным болельщикам, и журналистам. Сайт Daily Faceoff выбрал именно этот трек лучшим в этом сезоне НХЛ — и есть ощущение, что Without Me продержится дольше одного сезона.

«Чикаго» — Chelsea Dagger (The Fratellis)

В оригинальном клипе The Fratellis нет вообще никакой отсылки ни к спорту, ни к хоккею, и к лондонскому футбольному клубу трек тоже не имеет ни малейшего отношения. Зато там есть зашкаливающее количество полуобнаженных танцовщиц в корсетах, и это легко объяснимо: песня посвящена жене солиста группы Джона Фрателли, которая работала в бурлеск-шоу под именем Челси.

Впервые эта песня проникла в спорт благодаря «Селтику» — неудивительно с учётом того, что группа родом из Шотландии. А вот её история появления в Чикаго нестандартна: руководство команды после посещения матча «Рейнджерс» решило, что им тоже нужна уникальная песня, которая отличит их от других. Стажёр «Чикаго» Мэтью Бенджамин часто включал Chelsea Dagger в офисе, песня стала популярной среди работников, и верхушка маркетинга клуба выбрала её. Ирония заключается в том, что Бенджамин — болельщик… «Детройта», главного исторического врага «Чикаго».

По ходу продвижения «Чикаго» в плей-офф-2010 песня, выбор которой не сразу все поняли, становилась всё более популярной, и после завоевания трёх Кубков Стэнли прочно ассоциируется с «золотой» эрой клуба. Один фанатский сайт даже предложил заменить её после конца эпохи Кейна и Тэйвза, однако 70% голосовавших отвергли это — так что Конор Бедард тоже забивает под The Fratellis.