Тротц: «Вашингтон» получает удовольствие от игры, а раньше такого не было

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал победу над «Питтсбург Пингвинз» (5:2) в матче розыгрыша Кубка Стэнли. Столичная команда отыгралась с 1-3 в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, предстоит седьмой матч серии. По словам тренера, его команда получает удовольствие от игры.

«Мы теперь получаем удовольствие от игры. Раньше такого не было, и в этом заключалась проблема. Как и в том, что у «Питтсбурга» очень хорошая команда", — передаёт слова тренера столичной команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Вашинтон» разгромил «Питтсбург», у Малкина — гол, у Кузнецова — 2 очка