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Чехия — Россия: стал известен состав россиян на матч МЧМ

Чехия — Россия: стал известен состав россиян на матч МЧМ
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Стал известен состав молодёжной сборной России на матч с командой Дании, который станет для россиян вторым на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2019 года. Встреча состоится 29 декабря, начало игры — в 04:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года

Сборная России:

Кочетков (Тарасов);
Журавлёв — Морозов, Муранов — Галимов — Слепец;
Саморуков — Рубинчик, Денисенко — Кравцов — Костин;
Алексеев — Романов, Коваленко — Шэн — Старков;
Ольшанский, Марченко — Морозов — Подколзин.

Напомним, в дебютном матче на МЧМ-2019 россияне обыграли датчан со счётом 4:0. Сборная Чехии стартовала на турнире с победы на командой Швейцарии (2:1 ОТ).

Россия обыгрывает Чехию на молодёжном чемпионате мира! LIVE
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