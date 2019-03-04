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«Спартак» уступил СКА в овертайме, общий счёт в серии стал 2-2

«Спартак» уступил СКА в овертайме, общий счёт в серии стал 2-2
Хоккей / КХЛ

Московский «Спартак» на домашнем льду потерпел поражение в четвёртой игре серии плей-офф с петербургским СКА, встреча завершилась в овертайме со счётом 2:3 ОТ. Общий счёт в серии — 2-2.

В первом периоде зрители не увидели заброшенных шайб, счёт был открыт на 25-й минуте — шайбу на свой счёт записал нападающий СКА Наиль Якупов. Следующий гол был забит в середине третьего периода, точным броском отметился защитник «армейского» коллектива Василий Токранов. На 56-й минуте «Спартак» сократил разницу в счёте — гол забил защитник Евгений Кулик. Через 21 секунду Энвер Лисин восстановил равновесие на табло. В овертайме победу команде Ильи Воробьёва принёс защитник Давид Рундблад.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
04 марта 2019, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
2 : 3
0:0, 0:1, 2:1, 0:1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Якупов (Коскиранта, Карпов) – 25:20 (5x5), 0:2 – Токранов (Плотников, Гусев) – 49:26 (5x4), 1:2 – Кулик (Карсумс, Зубов) – 55:15 (5x4), 2:2 – Лисин (Зубов) – 55:36 (5x5), 2:3 – Рундблад (Якупов) – 64:17 (5x5)

Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги

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