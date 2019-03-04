«Спартак» уступил СКА в овертайме, общий счёт в серии стал 2-2

Московский «Спартак» на домашнем льду потерпел поражение в четвёртой игре серии плей-офф с петербургским СКА, встреча завершилась в овертайме со счётом 2:3 ОТ. Общий счёт в серии — 2-2.



В первом периоде зрители не увидели заброшенных шайб, счёт был открыт на 25-й минуте — шайбу на свой счёт записал нападающий СКА Наиль Якупов. Следующий гол был забит в середине третьего периода, точным броском отметился защитник «армейского» коллектива Василий Токранов. На 56-й минуте «Спартак» сократил разницу в счёте — гол забил защитник Евгений Кулик. Через 21 секунду Энвер Лисин восстановил равновесие на табло. В овертайме победу команде Ильи Воробьёва принёс защитник Давид Рундблад.

Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги