Панарин — об Акузовском: арбитра нужно наказывать, мы же не можем судье врезать

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин поделился мнением об эпизоде в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ «Спартак» — СКА (2:3 ОТ, 2-2).

После игры спартаковцы атаковали судей, обращая внимания на то, что перед голом Давида Рундблада Ярно Коскиранта выбил клюшку из рук защитника красно-белых. Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек активнее всех возмущался решением главных арбитров, в итоге вызвав ответную реакцию одного из судей матча Николая Акузовского. 35-летний арбитр в жёсткой форме попросил словацкого вратаря покинуть судейскую зону.

«Здесь такое же возможно, если честно. Где бы это ни было, это колхоз. Судью нужно по-любому наказывать. Нет оправдания, эмоции, не эмоции. Мы же не можем подойти к арбитру, врезать в голову за то, что не увидел удаления. Он тебя оскорбляет, а ты ничего не можешь за это сделать. Если ответишь, будет дисквалификация и штраф. Поэтому, думаю, его нужно наказывать сильно, чтобы другим неповадно было», — цитирует Панарина «Спорт-экспресс».

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