Овечкин сделал результативную передачу, стоя на коленях

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграл «Филадельфию Флайерз» — 5:3.

Первой звездой встречи стал российский нападающий гостей Александр Овечкин, забивший гол и отдавший результативную передачу. Он выполнил пас на Тома Уилсона, стоя на коленях.

Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Также в прошедшей встрече на счету Александра бросок в створ и блок-шот за 20 минут на льду (4.14 – в большинстве).

Овечкин в снайперской гонке опережает на пять шайб Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерз». Всего в текущем сезоне на счету Александра 77 очков в 66 матчах – 46 голов и 31 результативная передача.

Ранее Овечкин достиг отметки в 45 голов за регулярный чемпионат. На его счету стало 10 таких сезонов. У Уэйна Гретцки и Майка Босси – по девять.