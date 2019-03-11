Белов — о судействе в сериях СКА: посмотрите, сколько мы в меньшинстве играли!

Защитник СКА Антон Белов поделился мнением о полуфинальной серии Западной конференции с «Локомотивом».

«Локомотив» — наш традиционный соперник. Они играют в очень энергозатратный хоккей. Смотрели серию с «Сочи», видел, что меняли по шесть человек в составе. Знаем хоккей Квартальнова, будем стараться играть в свой. Надеюсь, игра будет чуть-чуть более открытой, поинтереснее.

Уровень подтягивается, в плей-офф нет слабых соперников. Вы видите, какие сложные серии в первом раунде, это здорово. Если «Сочи» зацепил две игры, то и у СКА есть шанс? Вы оптимистично смотрите на нас.

Плей-офф – такое время, когда любая мелочь выходит на главный план, может и опыт сыграть. Давайте не будем рассчитывать на наш опыт по сравнению с «Локомотивом», а будем играть в хороший хоккей.

Панарин поддержал митинг против изоляции рунета? Я спокойно ко всему отношусь, не буду никаких политических лозунгов толкать.

Очень хорошо, что нас заставили в первом раунде из себя доставать. Думаю, нам это пойдёт на пользу. Нужно подчистить удаления, потому что в первом раунде очень много играли в меньшинстве. Тренеры при подготовке разбирают всех игроков соперника. В каждой команде так, по каждому игроку в раздевалке вывешивают какие-то мелочи, на которые стоит обратить внимание.

Во всех сериях СКА большое внимание уделяется судейству? Писали об этом? Я не в курсе. Я не знаю, о чём говорить, посмотрите, сколько мы в меньшинстве играли! Я не помню, чтобы мы столько в меньшинстве играли. Разные удаления, понятно, что накал и судьи могут совершать или не совершать ошибки. Это вопросы к судьям. Мне кажется, в обе стороны были какие-то моменты, по которым у команд были вопросы.

За два выходных отоспались. Серия затянулась – перелёт, игра, перелёт, игра, всё-таки сложно, поздно засыпаешь», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.