Итоги дня НХЛ для россиян: Овечкин повторил результат Шенахена и превзошёл Марло

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В семи матчах приняли участие восемь представителей России.
В активе капитана «Вашингтона» Александра Овечкина победный гол и результативная передача. Российский нападающий прервал четырёхматчевую безголевую серию, отличившись в 49-й раз в сезоне. Он вышел на 13-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, повторив результат Брендана Шенахена. Также Овечкин вышел на седьмое место в истории НХЛ по победным голам, превзойдя результат нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Патрика Марло. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский оформил шат-аут, отразив 26 бросков. Российский вратарь установил новый личный рекорд.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Бобровский
|«Коламбус»
|26 из 26
|100,0
|4:0
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|0
|0
|3
|1
|1
|-
|14.20
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+1
|+3
|0
|5
|2
|0
|-
|20.48
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+3
|+2
|0
|3
|0
|2
|29%
|19.17
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|1+0
|+1
|0
|1
|0
|0
|-
|19.17
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|-2
|0
|4
|0
|0
|-
|18.06
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|0
|56%
|17.05
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+1
|+3
|0
|1
|3
|0
|-
|20.55