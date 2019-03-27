Итоги дня НХЛ для россиян: Овечкин повторил результат Шенахена и превзошёл Марло

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В семи матчах приняли участие восемь представителей России.

В активе капитана «Вашингтона» Александра Овечкина победный гол и результативная передача. Российский нападающий прервал четырёхматчевую безголевую серию, отличившись в 49-й раз в сезоне. Он вышел на 13-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, повторив результат Брендана Шенахена. Также Овечкин вышел на седьмое место в истории НХЛ по победным голам, превзойдя результат нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Патрика Марло. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский оформил шат-аут, отразив 26 бросков. Российский вратарь установил новый личный рекорд.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Бобровский «Коламбус» 26 из 26 100,0 4:0