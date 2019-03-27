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Итоги дня НХЛ для россиян: Овечкин повторил результат Шенахена и превзошёл Марло

Итоги дня НХЛ для россиян: Овечкин повторил результат Шенахена и превзошёл Марло
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В семи матчах приняли участие восемь представителей России.

В активе капитана «Вашингтона» Александра Овечкина победный гол и результативная передача. Российский нападающий прервал четырёхматчевую безголевую серию, отличившись в 49-й раз в сезоне. Он вышел на 13-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, повторив результат Брендана Шенахена. Также Овечкин вышел на седьмое место в истории НХЛ по победным голам, превзойдя результат нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Патрика Марло. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский оформил шат-аут, отразив 26 бросков. Российский вратарь установил новый личный рекорд.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Бобровский«Коламбус»26 из 26100,04:0
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Свечников (н)«Каролина»0+000311-14.20
Овечкин (н)«Вашингтон»1+1+30520-20.48
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+3+2030229%19.17
Панарин (н)«Коламбус»1+0+10100-19.17
Дадонов (н)«Флорида»0+0-20400-18.06
Анисимов (н)«Чикаго»0+00010056%17.05
Орлов (з)«Вашингтон»0+1+30130-20.55
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