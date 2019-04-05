Дрегер: если Джек Хьюз и Какко сыграют на ЧМ-2019, это решит судьбу драфта

Известный североамериканский обозреватель Даррен Дрегер прокомментировал спор за общий первый номер драфта новичков НХЛ между американцем Джеком Хьюзом и финном Каапо Какко.



«Пока фаворитом считается Хьюз, но его преимущество очень небольшое. Кто станет первым номером на драфте, могут решить два турнира. Джек Хьюз будет играть за сборную США на юниорском чемпионате мира, который пройдёт в апреле в Швеции. А в мае оба молодых игрока могут встретиться на взрослом чемпионате мира в Словакии. Американская команда уже подтвердила, что возьмёт на ЧМ старшего брата Куинна Хьюза, а приглашение Джека рассматривается. Вероятно, что Хьюз-младший тоже будет в сборной, и то, как оба молодых таланта сыграют на взрослом турнире, может определить судьбу общего первого номера», — сказал Дрегер в эфире TSN.



Напомним, что Джек Хьюз долгое время считался фаворитом рейтингов, но ближе к концу сезона Какко почти догнал его. Финский форвард стал обладателем золота МЧМ-2019 и набрал 38 очков в 45 матчах, выступая в чемпионате Финляндии за ТПС. Джек Хьюз набрал 48 очков в 24 матчах в лиге USHL и 86 очков в 41 матче в рамках программы развития американских молодых хоккеистов USDP.

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