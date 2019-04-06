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«Салават» обыграл во втором овертайме «Авангард», счёт в серии — 2-3

«Салават» обыграл во втором овертайме «Авангард», счёт в серии — 2-3
Хоккей / КХЛ

«Авангард» встречался с «Салаватом Юлаевым» в пятом матче серии финала Восточной конференции КХЛ. Игра состоялась в Балашихе и закончилась со счётом 3:2 ОТ в пользу гостей.

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Уфимская команда открыла счёт уже на 3-й минуте встречи стараниями Александра Бурмистрова, забросившего первую шайбу в нынешнем розыгрыше плей-офф. В середине первого периода Сергей Шумаков восстановил паритет, а в концовке второго игрового отрезка Максим Тальбо протолкнул шайбу в ворота Юхи Метсолы, реализовав большинство. В третьем периоде арбитры сначала отменили гол омичей, зафиксировав помеху вратарю, а затем Линус Умарк сравнял счёт. Во втором овертайме победу гостям принёс точный бросок Йоонаса Кемппайнена.

Счёт в серии — 3-2 в пользу омского клуба. Шестая игра состоится в Уфе 8 апреля.

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КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 5-й матч
06 апреля 2019, суббота. 17:00 МСК
Авангард
Омск
2 : 3
1:1, 1:0, 0:1, 0:1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 – Бурмистров (Ткачёв, Арзамасцев) – 02:03 (5x5), 1:1 – Шумаков (Чудинов, Семёнов) – 11:59 (5x5), 2:1 – Тальбо (Михеев, Чудинов) – 36:36 (5x4), 2:2 – Умарк (Ларсен) – 48:51 (5x4), 2:3 – Кемппайнен (Хартикайнен) – 88:58 (5x5)
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