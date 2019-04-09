Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский из-за травмы пропустил тренировку, сообщает репортёр издания The Columbus Dispatch Брайан Хеджер. По его информации, речь идёт о повреждении верхней части тела, которая беспокоила вратаря во второй половине марта.

Напомним, в первом раунде Кубка Стэнли «Коламбус» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг» — победителем регулярного чемпионата. Первый матч серии состоится 11 апреля в Тампе и начнётся в 02:00 мск.

По итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Бобровский занял первое место среди голкиперов по матчам на ноль, в его активе девять таких встреч. По количеству побед Сергей уступил только Андрею Василевскому из «Тампы» — 37 против 39.

По окончании сезона Бобровский станет неограниченно свободным агентом.



«Коламбус» занял восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 98 очков в 82 матчах.