Хартикайнен считает, что следующий сезон станет для него последним в России

Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен склоняется к тому, чтобы покинуть КХЛ после следующего сезона, заявил генеральный директор уфимской команды Александр Курносов.

«С Теэму, безусловно, будем разговаривать. Умарк говорит, что это его последний год в России, но мы всегда с ним на связи, посмотрим, какое у него будет желание, как будет складываться сезон. В этом сезоне, думаю, мы увидели настоящего Линуса — лидера не только на площадке, но и в раздевалке. Он реально был капитаном команды, чувствовалось, что он полностью отдается игре. После сезона не только я говорил ему спасибо, но и вся команда. Как говорил Саша Кадейкин, мы должны играть на легионеров, они тут «бати»! Мы должны создавать все условия, чтобы лидеры давали результат, и игроки тогда полностью со всем согласились.

Связки всегда можно изменить, а такую атмосферу в команде нужно сохранять. Даже Хартикайнен отмечал, что за все шесть лет в России ещё не видел такой атмосферы в команде. Он хочет, чтобы она сохранилась, так как считает, что следующий год для него последний в России. Мы этого, конечно, не хотим. Теэму в этом году побил все рекорды команды: по играм, по голам. Он первый иностранный игрок, чей свитер будет висеть под сводами «Уфа-Арены», и, думаю, так и должно быть: он много сделал для клуба, провел большую часть карьеры, я бы на его месте уже и паспорт получил», — цитирует Курносова «СобКор02.ru»