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Футбольный клуб «Урал» пригласил в гости Павла Дацюка

Футбольный клуб «Урал» пригласил в гости Павла Дацюка
Хоккей / КХЛ 0

Пресс-служба футбольного клуба «Урал» отреагировала на переход знаменитого российского нападающего Павла Дацюка в «Автомобилист». Обе команды представляют Екатеринбург.

«Павел, с возвращением домой! На днях стал известен наш календарь на ближайший год, до старта сезона в КХЛ есть много возможностей побывать у нас в гостях. Давно не виделись», — написано в «твиттере» футбольного клуба.

40-летний Дацюк начал карьеру в Екатеринбурге в 1994 году. За «Автомобилист», «Спартак» и «Динамо-Энергию» Павел отыграл шесть сезонов, после чего перешёл в «Ак Барс». С 2016 года Павел играл за СКА. В составе питерцев 40-летний форвард стал обладателем Кубка Гагарина и победителем регулярного чемпионата КХЛ.

В минувшем сезоне Павел забросил 12 шайб и отдал 30 результативных передач в 54 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+24». В 12 играх плей-офф на счету Дацюка 7 (1+6) очков при показателе полезности «+3». 1 мая 2019 года Дацюк объявил об уходе из СКА.

Источник: в «Автомобилисте» Дацюк заработает не менее 100 млн рублей
Волшебник возвращается домой. Дацюк – в «Автомобилисте»
Павел давно этого хотел.
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