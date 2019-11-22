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Результаты матчей НХЛ за 21 ноября 2019 года

Результаты матчей НХЛ за 21 ноября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

21 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 13 матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей сезона НХЛ-2019/20

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз» — 4:3 ОТ. Хозяева набрали очки в 16-м матче кряду, установив клубный рекорд.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2019, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Малкин (Гюнцель, Марино) – 01:04' (5x5)   1:1 Мейфилд (Барзал) – 15:12' (5x5)   1:2 Раст – 21:09' (5x5)   2:2 Бовиллье (Брассар, Пулок) – 31:38' (5x4)   3:2 Нельсон (Бовиллье, Барзал) – 55:08' (5x4)   3:3 Хёрнквист (Малкин, Дюмулен) – 59:30' (5x4)   4:3 Нельсон (Барзал) – 64:16' (3x3)

«Флорида Пантерз» — «Анахайм Дакс» — 5:4 ОТ. Команда Джоэля Кенневилля во второй раз в сезоне одержала победу, уступая в ходе матча 0:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2019, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 4
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Джонс (Сильверберг, Ларссон) – 17:15' (5x5)   0:2 Ритчи (Каше, Гудбрансон) – 27:17' (5x5)   0:3 Ракелль (Фаулер, Гецлаф) – 35:50' (5x4)   0:4 Каше – 38:39' (5x5)   1:4 Коннолли (Ватрано) – 38:53' (5x5)   2:4 Коннолли (Трочек, Строльман) – 39:20' (5x5)   3:4 Экблад (Юбердо, Барков) – 51:55' (5x5)   4:4 Тонинато (Экблад, Хоффман) – 55:37' (5x5)   5:4 Экблад (Юбердо, Барков) – 60:22' (3x3)

«Коламбус Блю Джекетс» — «Детройт Ред Уингз» — 5:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2019, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 4
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Тексье (Джонс, Аткинсон) – 05:37' (5x5)   1:1 Бертуцци (Манта, Боуи) – 12:06' (5x5)   2:1 Аткинсон (Джонс, Веренски) – 24:30' (5x3)   2:2 Гронек (Фаббри, Атанасиу) – 36:03' (5x5)   2:3 Гленденинг (Нильсен) – 36:47' (4x5)   3:3 Бьёркстранд (Нюквист, Дюбуа) – 47:40' (5x4)   4:3 Дженнер (Бьёркстранд, Гавриков) – 48:43' (5x5)   5:3 Робинсон (Веренски, Веннберг) – 53:49' (5x5)   5:4 Бертуцци (Холовски, Атанасиу) – 56:46' (6x5)

«Каролина Харрикейнз» — «Филадельфия Флайерз» — 3:5. Хозяева не смогли одержать пятую победу кряду, в свою очередь гости прервали четырёхматчевую серию неудач.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2019, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 5
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Ахо (Терявяйнен, Песке) – 03:23' (5x5)   2:0 Терявяйнен (Свечников, Дзингел) – 04:43' (5x4)   2:1 Жиру (Конечны, Майерс) – 06:31' (4x4)   2:2 Проворов (Жиру, Конечны) – 13:14' (5x4)   2:3 Фрост (Жиру) – 22:51' (4x5)   3:3 Валльмарк (Макгинн, Эдмундсон) – 43:24' (5x5)   3:4 Жиру (Фрост, Конечны) – 51:16' (5x5)   3:5 Хейз (Раффль) – 59:54' (en)

«Бостон Брюинз» — «Баффало Сэйбрз» — 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2019, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Ристолайнен (Айкел, Олофссон) – 05:25' (5x4)   1:1 Маршан (Хара, Пастрняк) – 13:52' (5x5)   2:1 Маршан (Грызлик, Хайнен) – 34:45' (5x4)   3:1 Пастрняк (Хайнен, Бержерон) – 41:56' (5x4)   3:2 Монтур (Шири, Далин) – 52:58' (5x5)

«Сент-Луис Блюз» — «Калгари Флэймз» — 5:0. Гости потерпели шестое поражение подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2019, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Сэнфорд (Томас) – 12:07' (5x5)   2:0 Сундквист (Сэнфорд) – 26:23' (5x5)   3:0 Перрон (Пьетранджело, Шенн) – 29:42' (5x4)   4:0 Сундквист (Сэнфорд, Томас) – 42:31' (5x5)   5:0 Данн (Томас, Сэнфорд) – 49:18' (5x5)

«Нэшвилл Предаторз» — «Ванкувер Кэнакс» — 3:6. Гости потерпели шестое поражение подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2019, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 6
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Джохансен (Йози, Арвидссон) – 08:07' (5x5)   1:1 Петтерссон (Хьюз, Хорват) – 16:34' (5x4)   1:2 Грейовак (Эдлер, Ливо) – 18:34' (5x4)   2:2 Йернкрок (Гранлунд, Смит) – 24:56' (5x4)   2:3 Миллер (Бёзер, Петтерссон) – 27:07' (5x4)   2:4 Бёзер (Хьюз, Миллер) – 38:05' (5x4)   2:5 Хорват (Петтерссон, Хьюз) – 38:32' (5x4)   3:5 Дюшейн (Йернкрок, Гранлунд) – 48:31' (5x5)   3:6 Пирсон – 57:58' (en)

«Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш» — 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2019, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Цуккарелло (Койву, Сутер) – 21:48' (5x4)   2:0 Гринвей (Канин, Эрикссон Эк) – 22:41' (5x5)   2:1 Макар (Маккиннон, Бураковски) – 34:19' (5x5)   2:2 Макар (Бураковски, Жирар) – 38:49' (5x5)   3:2 Цукер (Стаал, Сутер) – 49:58' (5x5)

«Даллас Старз» — «Виннипег Джетс» — 5:3. Хозяева одержали пятую победу подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2019, пятница. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Янмарк (Секера, Перри) – 27:37' (5x5)   2:0 Дикинсон (Федун, Перри) – 29:43' (5x5)   3:0 Факса (Перри) – 33:19' (5x5)   3:1 Коннор (Шайфли) – 33:58' (5x5)   3:2 Лайне (Пулман, Перро) – 48:35' (5x5)   3:3 Сбиза (Копп, Больё) – 55:14' (5x5)   4:3 Бенн – 55:39' (5x5)   5:3 Сегин (Дикинсон, Хейсканен) – 59:25' (en)

«Чикаго Блэкхоукс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 2:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2019, пятница. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Сергачёв (Гурд, Марун) – 16:10' (5x4)   1:1 Сибрук (Саад, Тэйвз) – 48:27' (5x5)   1:2 Чирелли (Хедман, Киллорн) – 49:44' (5x5)   1:3 Пойнт (Палат) – 52:23' (5x5)   2:3 Строум (Шоу, Кейн) – 57:17' (6x5)   2:4 Пакетт (Чирелли, Киллорн) – 59:00' (en)

«Аризона Койотс» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 1:3. Гости проводили первый матч под руководством нового главного тренера Шелдона Кифа.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2019, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
1 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Бэрри (Михеев, Маззин) – 19:14' (5x5)   0:2 Энгвалль – 36:49' (4x5)   0:3 Мэттьюс (Нюландер, Михеев) – 40:48' (5x5)   1:3 Хиностроза (Дворак, Истерли) – 59:43' (5x5)

«Вегас Голден Найтс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 1:2 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2019, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
1 : 2
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Майер (Гэмбрелл) – 21:26' (5x5)   1:1 Макнэбб (Каррье) – 49:42' (5x5)   1:2 Кутюр (Власик) – 63:20' (3x3)

«Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 5:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2019, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
5 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Тоффоли (Картер, Даути) – 01:32' (5x5)   2:0 Копитар (Браун, Даути) – 14:21' (5x5)   3:0 Картер (Грундстрём, Тоффоли) – 19:56' (5x5)   3:1 Макдэвид – 20:38' (5x5)   4:1 Амадио (Прохоркин, Даути) – 31:16' (5x5)   5:1 Тоффоли (Картер, Амадио) – 57:01' (5x4)
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