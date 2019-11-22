Результаты матчей НХЛ за 21 ноября 2019 года

21 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 13 матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей сезона НХЛ-2019/20

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз» — 4:3 ОТ. Хозяева набрали очки в 16-м матче кряду, установив клубный рекорд.

«Флорида Пантерз» — «Анахайм Дакс» — 5:4 ОТ. Команда Джоэля Кенневилля во второй раз в сезоне одержала победу, уступая в ходе матча 0:4.

«Коламбус Блю Джекетс» — «Детройт Ред Уингз» — 5:4.

«Каролина Харрикейнз» — «Филадельфия Флайерз» — 3:5. Хозяева не смогли одержать пятую победу кряду, в свою очередь гости прервали четырёхматчевую серию неудач.

«Бостон Брюинз» — «Баффало Сэйбрз» — 3:2.

«Сент-Луис Блюз» — «Калгари Флэймз» — 5:0. Гости потерпели шестое поражение подряд.

«Нэшвилл Предаторз» — «Ванкувер Кэнакс» — 3:6. Гости потерпели шестое поражение подряд.

«Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш» — 3:2.

«Даллас Старз» — «Виннипег Джетс» — 5:3. Хозяева одержали пятую победу подряд.

«Чикаго Блэкхоукс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 2:4.

«Аризона Койотс» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 1:3. Гости проводили первый матч под руководством нового главного тренера Шелдона Кифа.

«Вегас Голден Найтс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 1:2 ОТ.

«Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 5:1.

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