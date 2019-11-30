Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Овечкин помешал Кузнецову подраться с Гурдом

Овечкин помешал Кузнецову подраться с Гурдом
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не позволил одноклубнику Евгению Кузнецову подраться с форвардом «Тампа-Бэй Лайтнинг» Янни Гурд. Кузнецов вступился за голкипера «столичной» команды Брэйдена Холтби, которого задел клюшкой Гурд.

Овечкин вмешался в стычку игроков и оттащил соперника от Евгения, который вдогонку нанёс тому несколько ударов. За данный инцидент Кузнецов и Гурде получили по двухминутному штрафу.

Фото доступно в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

Матч «Вашингтона» с «Тампой» завершился в овертайме, победу столичной команде принёс Дмитрий Орлов (4:3 ОТ). Кузнецов и Овечкин также отметились голами. Стоит отметить, что в ходе встречи капитан «Кэпиталз» вышел на третье место в истории НХЛ по количеству бросков за карьеру и по числу голов в большинстве.

Голы Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Тампу»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019