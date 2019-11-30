Овечкин помешал Кузнецову подраться с Гурдом

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не позволил одноклубнику Евгению Кузнецову подраться с форвардом «Тампа-Бэй Лайтнинг» Янни Гурд. Кузнецов вступился за голкипера «столичной» команды Брэйдена Холтби, которого задел клюшкой Гурд.
Овечкин вмешался в стычку игроков и оттащил соперника от Евгения, который вдогонку нанёс тому несколько ударов. За данный инцидент Кузнецов и Гурде получили по двухминутному штрафу.
Фото доступно в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».
Матч «Вашингтона» с «Тампой» завершился в овертайме, победу столичной команде принёс Дмитрий Орлов (4:3 ОТ). Кузнецов и Овечкин также отметились голами. Стоит отметить, что в ходе встречи капитан «Кэпиталз» вышел на третье место в истории НХЛ по количеству бросков за карьеру и по числу голов в большинстве.
- 30 ноября 2019
-
12:15
-
11:45
-
11:09
-
11:02
-
10:41
-
10:31
-
10:03
-
09:48
-
09:16
-
08:50
-
08:34
-
08:05
-
07:37
-
07:16
-
06:20
-
06:04
-
05:07
-
04:45
-
03:58
-
03:41
-
03:20
-
03:03
-
02:50
-
02:41
-
02:28
-
01:46
-
00:04
- 29 ноября 2019
-
23:54
-
23:37
-
23:20
-
23:06
-
22:43
-
22:30
-
22:16
-
22:07