Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Овечкин вторым после Гретцки забил 675 голов в возрасте до 35 лет

Овечкин вторым после Гретцки забил 675 голов в возрасте до 35 лет
Хоккей / НХЛ 0

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал вторым игроком в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), кому удалось отправить 675 шайб в ворота соперников, не достигнув 35-летнего возраста. Как сообщает Sportsnet Stats, лидер по этому показателю — легендарный Уэйн Гретцки.

В настоящее время Овечкину 34 года 73 дня. Гретцки забил 675 шайб в возрасте 29 лет 43 дней. За карьеру Уэйн забросил 894 шайбы.

675-й гол Овечкин забил в матче с «Тампа Бэй Лайтнинг», который завершился волевой победой его команды в овертайме — 4:3. Стоит отметить, что в ходе встречи капитан «Кэпиталз» вышел на третье место в истории НХЛ по количеству бросков за карьеру и по числу голов в большинстве.

Овечкин помешал Кузнецову подраться с Гурдом
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019