Овечкин вторым после Гретцки забил 675 голов в возрасте до 35 лет

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал вторым игроком в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), кому удалось отправить 675 шайб в ворота соперников, не достигнув 35-летнего возраста. Как сообщает Sportsnet Stats, лидер по этому показателю — легендарный Уэйн Гретцки.



В настоящее время Овечкину 34 года 73 дня. Гретцки забил 675 шайб в возрасте 29 лет 43 дней. За карьеру Уэйн забросил 894 шайбы.



675-й гол Овечкин забил в матче с «Тампа Бэй Лайтнинг», который завершился волевой победой его команды в овертайме — 4:3. Стоит отметить, что в ходе встречи капитан «Кэпиталз» вышел на третье место в истории НХЛ по количеству бросков за карьеру и по числу голов в большинстве.

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