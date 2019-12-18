Результаты матчей НХЛ 17 декабря 2019 года

17 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 11 матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Баффало Сэйбрз» — 5:3. Лидер гостей Джек Айкел набрал очки в 17-м матче кряду, вплотную приблизившись к клубному рекорду.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Оттава Сенаторз» — 4:3 ОТ. Российский форвард хозяев Никита Кучеров досрочно завершил матч по решению тренерского штаба «Лайтнинг».

«Филадельфия Флайерз» — «Анахайм Дакс» — 4:1. Хозяева одержали первую победу в сезоне после того, как стало известно об обнаружения рака у лидера команды Оскара Линдблома.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Нэшвилл Предаторз» — 3:8. Хозяева остались лучшим клубом НХЛ по игре в обороне в этом сезоне, несмотря на семь пропущенных кряду голов.

«Бостон Брюинз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 3:4 ОТ. Перевести матч в овертайм помог результативный пас Николая Прохоркина за две минуты до конца третьего периода.

«Детройт Ред Уингз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 3:5. Гости выиграли два матча за два дня.

«Виннипег Джетс» — «Каролина Харрикейнз» — 3:6. Форвард гостей Андрей Свечников второй раз в сезоне забил в стиле лакросс.

«Калгари Флэймз» — «Питтсбург Пингвинз» — 1:4. Форвард гостей Евгений Малкин забил 400-й гол в карьере в НХЛ.

«Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд» — 3:2.

«Ванкувер Кэнакс» — «Монреаль Канадиенс» — 1:3.

«Сан-Хосе Шаркс» — «Аризона Койотс» — 2:3.