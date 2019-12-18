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Результаты матчей НХЛ 17 декабря 2019 года

Результаты матчей НХЛ 17 декабря 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

17 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 11 матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Баффало Сэйбрз» — 5:3. Лидер гостей Джек Айкел набрал очки в 17-м матче кряду, вплотную приблизившись к клубному рекорду.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2019, среда. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Готье – 02:30' (5x5)   2:0 Мэттьюс (Райлли, Марнер) – 24:47' (5x5)   3:0 Мэттьюс (Нюландер, Бэрри) – 37:39' (5x5)   3:1 Далин (Айкел, Олофссон) – 41:29' (5x4)   4:1 Тимашов (Бэрри, Готье) – 44:58' (5x5)   4:2 Айкел (Олофссон, Райнхарт) – 46:30' (5x5)   4:3 Окпосо (Шири, Далин) – 54:41' (5x5)   5:3 Михеев – 57:26' (en)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Оттава Сенаторз» — 4:3 ОТ. Российский форвард хозяев Никита Кучеров досрочно завершил матч по решению тренерского штаба «Лайтнинг».

НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2019, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Кучеров – 07:27' (5x5)   1:1 Боровецки (Тирни, Наместников) – 11:05' (5x5)   2:1 Пакетт (Гурд, Марун) – 17:22' (5x5)   3:1 Пойнт (Стэмкос) – 23:32' (5x5)   3:2 Браун (Бреннстрём, Тирни) – 24:01' (5x5)   3:3 Дюклер – 35:46' (5x5)   4:3 Чирелли (Пойнт) – 64:41' (3x3)

«Филадельфия Флайерз» — «Анахайм Дакс» — 4:1. Хозяева одержали первую победу в сезоне после того, как стало известно об обнаружения рака у лидера команды Оскара Линдблома.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2019, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Жиру (Конечны, Кутюрье) – 20:55' (5x5)   2:0 Каше (Санхайм, Фрост) – 24:14' (5x5)   2:1 Ракелль (Линдхольм, Сильверберг) – 36:33' (5x4)   3:1 Ворачек – 44:11' (5x5)   4:1 Кутюрье (Проворов, Жиру) – 59:52' (en)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Нэшвилл Предаторз» — 3:8. Хозяева остались лучшим клубом НХЛ по игре в обороне в этом сезоне, несмотря на семь пропущенных кряду голов.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2019, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 8
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Смит (Бонино) – 04:39' (5x5)   1:1 Нельсон – 22:55' (5x5)   2:1 Брассар (Бовиллье, Пулок) – 24:43' (5x4)   3:1 Сизикас (Мейфилд) – 28:11' (4x5)   3:2 Форсберг (Экхольм, Смит) – 28:38' (5x4)   3:3 Смит (Туррис) – 30:58' (5x5)   3:4 Бонино (Экхольм) – 38:24' (5x5)   3:5 Гримальди (Форсберг) – 39:12' (5x5)   3:6 Йернкрок (Джохансен, Тренин) – 48:59' (5x5)   3:7 Йози (Эллис, Йернкрок) – 51:36' (5x4)   3:8 Джохансен (Эллис, Йози) – 54:08' (5x5)

«Бостон Брюинз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 3:4 ОТ. Перевести матч в овертайм помог результативный пас Николая Прохоркина за две минуты до конца третьего периода.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2019, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 4
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Лизотт (Картер, Тоффоли) – 02:17' (5x4)   1:1 Хайнен (Маршан, Пастрняк) – 19:01' (5x4)   1:2 Кемпе – 22:45' (4x5)   2:2 Бержерон (Крюг) – 30:44' (5x5)   3:2 Карло (Дебраск, Хайнен) – 41:24' (5x5)   3:3 Рой (Прохоркин) – 57:59' (6x5)   3:4 Копитар (Даути) – 63:23' (3x3)

«Детройт Ред Уингз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 3:5. Гости выиграли два матча за два дня.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2019, среда. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 5
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Эрни (Нильсен, Перлини) – 05:11' (5x5)   1:1 Аткинсон (Дюбуа, Джонс) – 11:02' (5x5)   1:2 Бьёркстранд (Нюквист, Дженнер) – 12:06' (5x5)   2:2 Эрни (Гленденинг, Боуи) – 17:16' (5x5)   3:2 Бертуцци (Ларкин, Гронек) – 21:58' (5x4)   3:3 Стенлунд (Аткинсон, Джонс) – 26:54' (5x4)   3:4 Дюбуа (Тексье) – 41:19' (5x5)   3:5 Нюквист (Бьёркстранд) – 59:53' (en)

«Виннипег Джетс» — «Каролина Харрикейнз» — 3:6. Форвард гостей Андрей Свечников второй раз в сезоне забил в стиле лакросс.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2019, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 6
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Валльмарк (Нидеррайтер, Дзингел) – 18:23' (5x4)   1:1 Рослович (Элерс, Уилер) – 19:53' (5x5)   1:2 Ахо (Терявяйнен, Славин) – 28:39' (5x5)   2:2 Лайне (Больё) – 32:18' (5x5)   2:3 Свечников – 33:10' (5x5)   2:4 Ахо (Нидеррайтер, Хэмилтон) – 36:46' (5x5)   2:5 Стаал (Ахо, Хэмилтон) – 38:43' (5x4)   2:6 Стаал (Хэмилтон, Фёгеле) – 43:16' (5x5)   3:6 Шайфли (Уилер, Пионк) – 52:02' (5x5)

«Калгари Флэймз» — «Питтсбург Пингвинз» — 1:4. Форвард гостей Евгений Малкин забил 400-й гол в карьере в НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2019, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Годро (Ридер, Баклунд) – 16:05' (5x5)   1:1 Марино (Петтерссон, Кагун) – 32:13' (5x5)   1:2 Раст (Летанг, Малкин) – 33:35' (5x5)   1:3 Малкин (Раст, Марино) – 58:02' (en)   1:4 Летанг – 58:22' (en)

«Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд» — 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2019, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Цуккарелло (Стаал, Дамба) – 19:20' (5x3)   1:1 Стивенсон (Стоун, Пасиоретти) – 31:22' (5x5)   2:1 Теодор (Стоун) – 39:50' (5x5)   3:1 Носек (Каррье) – 46:16' (5x5)   3:2 Паризе (Фиала, Сутер) – 58:45' (5x5)

«Ванкувер Кэнакс» — «Монреаль Канадиенс» — 1:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2019, среда. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Годетт (Майерс, Ливо) – 18:21' (5x4)   1:1 Друен (Доми, Армиа) – 28:05' (5x5)   1:2 Татар (Дано, Галлахер) – 41:51' (5x4)   1:3 Уэбер (Армиа, Доми) – 43:25' (5x4)

«Сан-Хосе Шаркс» — «Аризона Койотс» — 2:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2019, среда. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 3
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Сёдерберг (Келлер, Шмальц) – 04:57' (5x5)   1:1 Гертл (Карлссон) – 17:26' (5x5)   1:2 Степан (Круз, Хиностроза) – 29:11' (5x5)   2:2 Гертл (Бёрнс) – 33:55' (5x5)   2:3 Экман-Ларссон (Холл) – 57:23' (5x5)
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