Результаты матчей НХЛ 17 декабря 2019 года

17 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 11 матчей.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Баффало Сэйбрз» — 5:3. Лидер гостей Джек Айкел набрал очки в 17-м матче кряду, вплотную приблизившись к клубному рекорду.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Оттава Сенаторз» — 4:3 ОТ. Российский форвард хозяев Никита Кучеров досрочно завершил матч по решению тренерского штаба «Лайтнинг».
«Филадельфия Флайерз» — «Анахайм Дакс» — 4:1. Хозяева одержали первую победу в сезоне после того, как стало известно об обнаружения рака у лидера команды Оскара Линдблома.
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Нэшвилл Предаторз» — 3:8. Хозяева остались лучшим клубом НХЛ по игре в обороне в этом сезоне, несмотря на семь пропущенных кряду голов.
«Бостон Брюинз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 3:4 ОТ. Перевести матч в овертайм помог результативный пас Николая Прохоркина за две минуты до конца третьего периода.
«Детройт Ред Уингз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 3:5. Гости выиграли два матча за два дня.
«Виннипег Джетс» — «Каролина Харрикейнз» — 3:6. Форвард гостей Андрей Свечников второй раз в сезоне забил в стиле лакросс.
«Калгари Флэймз» — «Питтсбург Пингвинз» — 1:4. Форвард гостей Евгений Малкин забил 400-й гол в карьере в НХЛ.
«Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд» — 3:2.
«Ванкувер Кэнакс» — «Монреаль Канадиенс» — 1:3.
«Сан-Хосе Шаркс» — «Аризона Койотс» — 2:3.
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