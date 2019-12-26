Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

25 декабря, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись девять матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Амур» одержал третью победу подряд, одолев «Торпедо» — 2:0.

«Адмирал» на домашнем льду уступил «Автомобилисту» в овертайме — 1:2 ОТ.

«Куньлунь Ред Стар» обыграл минское «Динамо» (2:1), для которого поражение стало 11-м подряд.

«Сибирь» с разгромным счётом 0:5 проиграла дома «Спартаку».

«Барыс» в Нур-Султане пропустил шесть шайб во встрече со СКА — 2:6.

«Нефтехимик» взял верх над «Ак Барсом» в буллитной серии — 2:1 Б.

«Северсталь» прервала серию неудач, одолев «Сочи» — 4:2.

«Авангард» уступил «Трактору» в Балашихе — 1:3.

ЦСКА проиграл московскому «Динамо» в дерби — 0:3.