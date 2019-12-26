Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
25 декабря, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись девять матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Амур» одержал третью победу подряд, одолев «Торпедо» — 2:0.
КХЛ - регулярный чемпионат
25 декабря 2019, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 0
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Файзуллин (Камалов, Зогорна) – 17:40' (5x5) 2:0 Горшков (Ушенин Владислав, Ушенин Вячеслав) – 18:40' (5x5)
«Адмирал» на домашнем льду уступил «Автомобилисту» в овертайме — 1:2 ОТ.
КХЛ - регулярный чемпионат
25 декабря 2019, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Мерескин – 31:46' (5x5) 1:1 Голышев – 35:55' (4x5) 1:2 Василевский (Доус, Мэйсек) – 63:36' (5x4)
«Куньлунь Ред Стар» обыграл минское «Динамо» (2:1), для которого поражение стало 11-м подряд.
КХЛ - регулярный чемпионат
25 декабря 2019, среда. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Ип (Миллер, Шустр) – 05:55' (5x4) 2:0 Смит-Пелли (Челиос) – 39:37' (5x5) 2:1 Костицын – 44:31' (5x5)
«Сибирь» с разгромным счётом 0:5 проиграла дома «Спартаку».
КХЛ - регулярный чемпионат
25 декабря 2019, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 5
Спартак
Москва
0:1 Цыплаков (Вишневский, Хохлачёв) – 01:57' (5x4) 0:2 Кутейкин (Юньков, Тришин) – 34:11' (5x5) 0:3 Зубов (Даугавиньш, Рылов) – 37:00' (5x5) 0:4 Юньков (Хохлачёв, Котляревский) – 38:57' (5x5) 0:5 Ганзл (Даугавиньш, Фёдоров) – 45:58' (5x4)
«Барыс» в Нур-Султане пропустил шесть шайб во встрече со СКА — 2:6.
КХЛ - регулярный чемпионат
25 декабря 2019, среда. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
2 : 6
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Охтамаа (Шевченко) – 00:11' (5x5) 1:1 Лехтеря (Ткачёв) – 03:04' (5x5) 1:2 Зуб (Якупов, Кагарлицкий) – 03:43' (5x5) 1:3 Зуб (Якупов, Кагарлицкий) – 11:25' (5x5) 2:3 Маклюков (Блэкер, Старченко) – 12:13' (5x5) 2:4 Якупов (Кагарлицкий, Кузьменко) – 25:29' (5x4) 2:5 Токранов (Ткачёв, Бенгтссон) – 28:31' (5x4) 2:6 Зуб (Кетов, Ткачёв) – 37:42' (5x5)
«Нефтехимик» взял верх над «Ак Барсом» в буллитной серии — 2:1 Б.
КХЛ - регулярный чемпионат
25 декабря 2019, среда. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
Б
Ак Барс
Казань
0:1 Рукавишников (Галимов, Ли) – 08:53' (5x5) 1:1 Уайт – 13:49' (5x5) 2:1 Уайт – 65:00' (ПБ)
«Северсталь» прервала серию неудач, одолев «Сочи» — 4:2.
КХЛ - регулярный чемпионат
25 декабря 2019, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Кодола (Хабаров, Петунин) – 06:33' (5x5) 2:0 Морозов (Яковлев, Кудако) – 09:16' (5x4) 2:1 Росен (Стрёмвалль, Эллис) – 11:17' (5x4) 2:2 Александров (Лугин) – 15:06' (5x5) 3:2 Яковлев (Гераськин, Кудако) – 37:52' (5x4) 4:2 Петунин (Хабаров, Вовченко) – 42:52' (5x5)
«Авангард» уступил «Трактору» в Балашихе — 1:3.
КХЛ - регулярный чемпионат
25 декабря 2019, среда. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Седлак (Калинин, Авцин) – 06:33' (5x5) 1:1 Покка (Кошелев) – 29:26' (5x5) 1:2 Карлин (Бэйлен) – 47:43' (5x5) 1:3 Основин (Калинин, Комаров) – 58:59' (en)
ЦСКА проиграл московскому «Динамо» в дерби — 0:3.
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