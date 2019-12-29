Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 28 декабря 2019 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день. В девяти матчах приняли участие 19 представителей России.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил 24-й гол в нынешнем сезоне. По голам, забитым в большинстве, Овечкин опередил Теэму Селянне (256) и стал третьим хоккеистом в истории НХЛ.

Автором последней шайбы «Каролины» стал Андрей Свечников, поразивший пустые ворота. Для Андрея этот гол стал 37-м за карьеру в НХЛ, благодаря чему он вышел на четвёртое место в истории лиги по заброшенным шайбам в возрасте до 20 лет среди европейских игроков.

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал три результативные передачи, благодаря чему первым из россиян набрал 50 очков в нынешнем сезоне. На счету его одноклубника Павла Бучневича нереализованный буллит.

Точные броски также совершили форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов, нападающий «Даллас Старз» Денис Гурьянов, форвард «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов и защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов. У форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина — ассистентский хет-трик.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Георгиев «Рейнджерс» 44 из 48 91,7 5:4 ОТ Василевский «Тампа» 39 из 43 90,7 5:4

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Ничушкин (н) «Колорадо» 0+0 -1 0 0 2 0 - 12,15 Гурьянов (н) «Даллас» 1+0 -1 0 2 0 0 - 15,02 Радулов (н) «Даллас» 0+1 0 2 3 0 2 - 18,42 Панарин (н) «Рейнджерс» 0+3 +3 0 2 1 0 0% 20,56 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0+0 0 0 3 3 0 - 20,22 Кучеров (н) «Тампа» 0+0 -2 0 1 0 0 - 17,37 Дадонов (н) «Флорида» 1+0 -2 0 3 0 1 - 17,03 Малкин (н) «Питтсбург» 0+3 +1 2 4 0 0 59% 22,06 Овечкин (н) «Вашингтон» 1+0 -4 0 4 5 1 - 20,19 Кузнецов (н) «Вашингтон» 1+0 -1 0 3 1 0 67% 17,51 Свечников (н) «Каролина» 1+0 +3 2 3 1 1 - 16,01 Прохоркин (н) «Лос-Анджелес» 0+0 -1 0 3 0 0 80% 15,49 Любушкин (з) «Аризона» 0+0 0 0 0 4 0 - 17,14 Проворов (з) «Филадельфия» 1+0 -2 0 3 2 1 - 22,40 Орлов (з) «Вашингтон» 0+1 0 0 1 1 1 - 24,17 Сергачёв (з) «Тампа» 0+0 0 0 1 5 2 - 20,27 Задоров (з) «Колорадо» 0+0 -1 2 1 1 1 - 13,56