Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 28 декабря 2019 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день. В девяти матчах приняли участие 19 представителей России.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил 24-й гол в нынешнем сезоне. По голам, забитым в большинстве, Овечкин опередил Теэму Селянне (256) и стал третьим хоккеистом в истории НХЛ.
Автором последней шайбы «Каролины» стал Андрей Свечников, поразивший пустые ворота. Для Андрея этот гол стал 37-м за карьеру в НХЛ, благодаря чему он вышел на четвёртое место в истории лиги по заброшенным шайбам в возрасте до 20 лет среди европейских игроков.
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал три результативные передачи, благодаря чему первым из россиян набрал 50 очков в нынешнем сезоне. На счету его одноклубника Павла Бучневича нереализованный буллит.
Точные броски также совершили форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов, нападающий «Даллас Старз» Денис Гурьянов, форвард «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов и защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов. У форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина — ассистентский хет-трик.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Георгиев
|«Рейнджерс»
|44 из 48
|91,7
|5:4 ОТ
|Василевский
|«Тампа»
|39 из 43
|90,7
|5:4
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|0+0
|-1
|0
|0
|2
|0
|-
|12,15
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|1+0
|-1
|0
|2
|0
|0
|-
|15,02
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+1
|0
|2
|3
|0
|2
|-
|18,42
|Панарин (н)
|«Рейнджерс»
|0+3
|+3
|0
|2
|1
|0
|0%
|20,56
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|0
|3
|3
|0
|-
|20,22
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+0
|-2
|0
|1
|0
|0
|-
|17,37
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|1+0
|-2
|0
|3
|0
|1
|-
|17,03
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+3
|+1
|2
|4
|0
|0
|59%
|22,06
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|-4
|0
|4
|5
|1
|-
|20,19
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|-1
|0
|3
|1
|0
|67%
|17,51
|Свечников (н)
|«Каролина»
|1+0
|+3
|2
|3
|1
|1
|-
|16,01
|Прохоркин (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|-1
|0
|3
|0
|0
|80%
|15,49
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|0
|0
|0
|4
|0
|-
|17,14
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|1+0
|-2
|0
|3
|2
|1
|-
|22,40
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+1
|0
|0
|1
|1
|1
|-
|24,17
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|0
|0
|1
|5
|2
|-
|20,27
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|-1
|2
|1
|1
|1
|-
|13,56
- 29 декабря 2019
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