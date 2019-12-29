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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 28 декабря 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 28 декабря 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день. В девяти матчах приняли участие 19 представителей России.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил 24-й гол в нынешнем сезоне. По голам, забитым в большинстве, Овечкин опередил Теэму Селянне (256) и стал третьим хоккеистом в истории НХЛ.

Автором последней шайбы «Каролины» стал Андрей Свечников, поразивший пустые ворота. Для Андрея этот гол стал 37-м за карьеру в НХЛ, благодаря чему он вышел на четвёртое место в истории лиги по заброшенным шайбам в возрасте до 20 лет среди европейских игроков.

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал три результативные передачи, благодаря чему первым из россиян набрал 50 очков в нынешнем сезоне. На счету его одноклубника Павла Бучневича нереализованный буллит.

Точные броски также совершили форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов, нападающий «Даллас Старз» Денис Гурьянов, форвард «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов и защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов. У форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина — ассистентский хет-трик.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Георгиев«Рейнджерс»44 из 4891,75:4 ОТ
Василевский«Тампа»39 из 4390,75:4
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Ничушкин (н)«Колорадо»0+0-10020-12,15
Гурьянов (н)«Даллас»1+0-10200-15,02
Радулов (н)«Даллас»0+102302-18,42
Панарин (н)«Рейнджерс»0+3+302100%20,56
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+000330-20,22
Кучеров (н)«Тампа»0+0-20100-17,37
Дадонов (н)«Флорида»1+0-20301-17,03
Малкин (н)«Питтсбург»0+3+1240059%22,06
Овечкин (н)«Вашингтон»1+0-40451-20,19
Кузнецов (н)«Вашингтон»1+0-1031067%17,51
Свечников (н)«Каролина»1+0+32311-16,01
Прохоркин (н)«Лос-Анджелес»0+0-1030080%15,49
Любушкин (з)«Аризона»0+000040-17,14
Проворов (з)«Филадельфия»1+0-20321-22,40
Орлов (з)«Вашингтон»0+100111-24,17
Сергачёв (з)«Тампа»0+000152-20,27
Задоров (з)«Колорадо»0+0-12111-13,56
За последние 13 лет только Ягр набирал 50 очков в сезоне за «Рейнджерс» быстрее Панарина
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