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Расписание матчей группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2020 на 31 декабря

Расписание матчей группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2020 на 31 декабря
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Сегодня, 31 декабря, в Чехии продолжится молодёжный чемпионат мира 2020 года по хоккею. В шестой день турнира будет сыграно четыре матча.

Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею

Группа A

17:00 (мск). Швеция U20 – Словакия U20

U20 ЧМ-2020. Группа A
31 декабря 2019, вторник. 21:00 МСК
Финляндия U20
Не начался
Швейцария U20

21:00. Финляндия U20 – Швейцария U20

U20 ЧМ-2020. Группа A
31 декабря 2019, вторник. 17:00 МСК
Швеция U20
Не начался
Словакия U20

Группа B

17:00. Россия U20 – Германия U20

U20 ЧМ-2020. Группа B
31 декабря 2019, вторник. 17:00 МСК
Россия U20
Не начался
Германия U20

21:00. Канада U20 – Чехия U20

U20 ЧМ-2020. Группа B
31 декабря 2019, вторник. 21:00 МСК
Канада U20
Не начался
Чехия U20

Напомним, у сборной России на турнире пока одна победа из трёх возможных. Подопечные Валерия Брагина 26 декабря проиграли сборной Чехии со счётом 3:4, 28 декабря одержали рекордную в своей истории победу над командой Канады (6:0), а 29 декабря сборная России не сумела обыграть соперников из США — 1:3.

За три игры россияне ни разу не реализовали большинство, упустив 14 попыток.

«Русским можно залезть под кожу. Но необязательно было бить меня головой»
Американцы смогли вывести сборную России из себя и обыграть нашу команду на МЧМ-2020.
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