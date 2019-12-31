Расписание матчей группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2020 на 31 декабря

Сегодня, 31 декабря, в Чехии продолжится молодёжный чемпионат мира 2020 года по хоккею. В шестой день турнира будет сыграно четыре матча.



Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею



Группа A



17:00 (мск). Швеция U20 – Словакия U20

21:00. Финляндия U20 – Швейцария U20

Группа B



17:00. Россия U20 – Германия U20

21:00. Канада U20 – Чехия U20

Напомним, у сборной России на турнире пока одна победа из трёх возможных. Подопечные Валерия Брагина 26 декабря проиграли сборной Чехии со счётом 3:4, 28 декабря одержали рекордную в своей истории победу над командой Канады (6:0), а 29 декабря сборная России не сумела обыграть соперников из США — 1:3.



За три игры россияне ни разу не реализовали большинство, упустив 14 попыток.