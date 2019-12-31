Расписание матчей группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2020 на 31 декабря
Сегодня, 31 декабря, в Чехии продолжится молодёжный чемпионат мира 2020 года по хоккею. В шестой день турнира будет сыграно четыре матча.
Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею
Группа A
17:00 (мск). Швеция U20 – Словакия U20
21:00. Финляндия U20 – Швейцария U20
Группа B
17:00. Россия U20 – Германия U20
21:00. Канада U20 – Чехия U20
Напомним, у сборной России на турнире пока одна победа из трёх возможных. Подопечные Валерия Брагина 26 декабря проиграли сборной Чехии со счётом 3:4, 28 декабря одержали рекордную в своей истории победу над командой Канады (6:0), а 29 декабря сборная России не сумела обыграть соперников из США — 1:3.
За три игры россияне ни разу не реализовали большинство, упустив 14 попыток.
«Русским можно залезть под кожу. Но необязательно было бить меня головой»
Американцы смогли вывести сборную России из себя и обыграть нашу команду на МЧМ-2020.
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