Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица МЧМ-2020

31 декабря прошли заключительные матчи группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею. Было сыграно четыре матча.

В одной из встреч сборная России разгромила национальную команду Германии со счётом 6:1 и вышла в плей-офф МЧМ-2020.

Турнирное положение команд после окончания группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 по хоккею.

Группа А

Швеция — 11 очков

Швейцария — 9 очков

Финляндия — 7 очков

Словакия — 3 очка

Казахстан — 0 очков

Группа B

Канада — 9 очков

США — 8 очков

Россия — 6 очков

Чехия — 4 очка

Германия — 3 очка

В четвертьфинале турнира сборная России сыграет со Швейцарией.