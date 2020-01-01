Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица МЧМ-2020
31 декабря прошли заключительные матчи группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею. Было сыграно четыре матча.
В одной из встреч сборная России разгромила национальную команду Германии со счётом 6:1 и вышла в плей-офф МЧМ-2020.
Турнирное положение команд после окончания группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 по хоккею.
Группа А
Швеция — 11 очков
Швейцария — 9 очков
Финляндия — 7 очков
Словакия — 3 очка
Казахстан — 0 очков
Группа B
Канада — 9 очков
США — 8 очков
Россия — 6 очков
Чехия — 4 очка
Германия — 3 очка
В четвертьфинале турнира сборная России сыграет со Швейцарией.
Стало известно время начала матча Швейцария – Россия на МЧМ-2020
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