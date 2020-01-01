Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица МЧМ-2020

Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица МЧМ-2020
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

31 декабря прошли заключительные матчи группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею. Было сыграно четыре матча.

В одной из встреч сборная России разгромила национальную команду Германии со счётом 6:1 и вышла в плей-офф МЧМ-2020.

Турнирное положение команд после окончания группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 по хоккею.

Группа А

Швеция — 11 очков
Швейцария — 9 очков
Финляндия — 7 очков
Словакия — 3 очка
Казахстан — 0 очков

Группа B

Канада — 9 очков
США — 8 очков
Россия — 6 очков
Чехия — 4 очка
Германия — 3 очка

В четвертьфинале турнира сборная России сыграет со Швейцарией.

Стало известно время начала матча Швейцария – Россия на МЧМ-2020
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020