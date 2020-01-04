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Сборная России победила Швецию в полуфинале молодёжного чемпионата мира — 2020

Сборная России победила Швецию в полуфинале молодёжного чемпионата мира — 2020
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Сборная России обыграла команду Швеции со счётом 5:4 ОТ в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею.

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Шведы сумели быстро открыть счёт, уже на 16-й секунде встречи ворота Ярослава Аскарова поразил защитник Расмус Сандин. Через две с половиной минуты россияне сумели отыграться, большинство реализовал форвард Иван Морозов. Вскоре сборная России вновь использовала численное преимущество «5 на 4», автором гола стал нападающий Александр Хованов. На 13-й минуте россияне упрочили преимущество — после ошибки голкипера шведов ворота поразил форвард Егор Соколов. До перерыва Швеция отыграла одну шайбу усилиями Самуэля Фагемо. На 32-й минуте Сандин отправил ещё одну шайбу в ворота сборной России. В первой половине третьего периода соперники обменялись голами Нильса Лундквиста и Соколова. Встреча перешла в овертайм, где победу россиянам принёс Иван Морозов.

U20 ЧМ-2020. 1/2 финала
04 января 2020, суббота. 17:00 МСК
Швеция U20
Окончен
4 : 5
ОТ
Россия U20
1:0 Сандин (Густафссон) – 00:16' (5x5)   1:1 Морозов (Подколзин, Дорофеев) – 03:04' (5x4)   1:2 Хованов (Александров, Денисенко) – 05:40' (5x4)   1:3 Соколов – 12:05' (5x5)   2:3 Фагемо (Лундквист, Сандин) – 14:54' (5x4)   3:3 Сандин (Фагемо, Нессен) – 31:02' (5x4)   4:3 Лундквист (Сандин, Нессен) – 44:25' (5x4)   4:4 Соколов (Хованов) – 48:35' (5x5)   4:5 Морозов (Подколзин, Воронков) – 63:24' (3x3)
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