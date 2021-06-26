Игроки «Тампы» потрогали приз принца Уэльского после выхода в финал Кубка Стэнли 2021 года

В седьмом матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 1:0, выиграла в серии – 4-3 и вышла в финал турнира.

Американский клуб стал чемпионом Восточной конференции, получив приз принца Уэльского. Игроки «Тампы» потрогали кубок, несмотря на то, что многие хоккеисты считают это плохой приметой перед финалом Кубка Стэнли. В свою очередь ранее хоккеисты «Монреаль Канадиенс» не стали прикасаться к Призу Кларенса Кэмпбелла после выхода в финал плей-офф НХЛ.

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Любопытно, что победители западной конференции лишь один раз прикасались к трофею с 2006 года – в 2018 году это сделали хоккеисты «Вегаса», затем уступившие в финале Кубка Стэнли. В Восточной конференции до настоящего момента уже произошло семь подобных случаев – «Оттава» (2007, уступили в финале), «Питтсбург» (2009, 2016, 2017 – все три раза выиграли Кубок Стэнли), «Филадельфия» (2010, проиграли), «Вашингтон» (2018, выиграли) и «Тампа» (2020, победа).