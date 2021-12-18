Турнирная таблица и результаты всех матчей игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 18 декабря, а также итоги всех матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Нью-Йорк Рейнджерс» без Артемия Панарина дома потерпел поражение в серии буллитов в матче с «Вегас Голден Найтс», Александр Георгиев пропустил две шайбы.

«Питтсбург Пингвинз» одержал шестую победу подряд, переиграв «Баффало Сэйбрз» в овертайме.

«Сент-Луис Блюз» дома спокойно разобрался с «Даллас Старз». Владимир Тарасенко превзошёл достижения нескольких легенд «блюзменов», а Александр Радулов стал худшим игроком «шерифов» по полезности в сезоне.

«Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Виннипег Джетс», а Александр Овечкин установил ещё несколько достижений.

«Нэшвилл Предаторз» одержал седьмую победу подряд, переиграв «Чикаго Блэкхоукс».

«Аризона Койотс» в матче-триллере вырвала победу у «Анахайм Дакс» и прервала серию из шести поражений.

В турнирной таблице Восточной конференции на первое место вышел «Вашингтон», набравший 43 очка в 30 матчах. На вторую строчку опустилась «Тампа-Бэй Лайтнинг», имеющая в своём активе 42 балла за 29 встреч. Замыкает тройку «Торонто Мэйпл Лифс», в активе которого 42 очка после 30 матчей.



На Западе первое место занимает «Миннесота Уайлд», набравшая 40 баллов в 29 встречах. Вторую позицию сохраняет «Анахайм», в активе которого 40 очков после 32 матчей. На третьем месте остался «Нэшвилл» — у «хищников» 39 баллов после 30 встреч.