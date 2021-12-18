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Турнирная таблица и результаты всех матчей игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты всех матчей игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 18 декабря, а также итоги всех матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Нью-Йорк Рейнджерс» без Артемия Панарина дома потерпел поражение в серии буллитов в матче с «Вегас Голден Найтс», Александр Георгиев пропустил две шайбы.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2021, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Б
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Хауден (Каррье, Колесар) – 06:49' (5x5)   1:1 Зибанеджад (Крайдер, Миллер) – 20:17' (5x5)   2:1 Крайдер (Зибанеджад, Строум) – 30:25' (5x4)   2:2 Коглан (Хаг, Хауден) – 54:44' (5x5)   2:3 Маршессо – 65:00' (ПБ)

«Питтсбург Пингвинз» одержал шестую победу подряд, переиграв «Баффало Сэйбрз» в овертайме.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2021, суббота. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 2
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Родригес (Летанг, Кросби) – 05:53' (5x4)   2:0 Макгинн (Мэтисон, Блюгерс) – 26:45' (5x5)   2:1 Гиргенсонс (Фицджеральд, Хэйден) – 32:35' (5x5)   2:2 Далин (Асплунд, Окпосо) – 54:42' (5x5)   3:2 Картер (Летанг) – 62:53' (3x3)

«Сент-Луис Блюз» дома спокойно разобрался с «Даллас Старз». Владимир Тарасенко превзошёл достижения нескольких легенд «блюзменов», а Александр Радулов стал худшим игроком «шерифов» по полезности в сезоне.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2021, суббота. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Браун (Парэйко, О'Райлли) – 23:35' (5x5)   2:0 Тарасенко (Бучневич, Барбашёв) – 39:49' (5x5)   2:1 Робертсон (Клингберг, Павелски) – 52:11' (5x5)   3:1 Тарасенко (Бучневич, Крюг) – 55:37' (5x4)   4:1 Барбашёв – 57:17' (en)

«Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Виннипег Джетс», а Александр Овечкин установил ещё несколько достижений.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2021, суббота. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Лисон (Сгарбосса, Ирвин) – 23:11' (5x5)   0:2 Спронг (Протас) – 28:43' (5x5)   1:2 Диллон (Элерс) – 34:32' (5x5)   2:2 Моррисси (Элерс, Шмидт) – 42:03' (5x4)   2:3 Шири (Шульц, Холовски) – 49:09' (5x5)   2:4 Сгарбосса (Лисон, Дженсен) – 57:20' (en)   2:5 Овечкин (Спронг, Карлсон) – 59:09' (en)

«Нэшвилл Предаторз» одержал седьмую победу подряд, переиграв «Чикаго Блэкхоукс».

НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2021, суббота. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 3
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Новак (Каррье, Канин) – 11:56' (5x4)   1:1 Дак (Энтвистл, Кубалик) – 13:57' (5x5)   1:2 Сиссонс (Форсберг, Толванен) – 51:33' (5x4)   2:2 Тэйвз (Стиллман) – 53:55' (5x5)   2:3 Жанно (Йози) – 60:58' (3x3)

«Аризона Койотс» в матче-триллере вырвала победу у «Анахайм Дакс» и прервала серию из шести поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2021, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
5 : 6
ОТ
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Бойд (Кессел, Келлер) – 02:46' (5x5)   1:1 Шаттенкирк (Фаулер, Терри) – 05:47' (5x4)   2:1 Линдхольм (Стил, Ракелль) – 06:44' (5x5)   3:1 Грант (Сильверберг, Лундестрём) – 08:41' (5x5)   3:2 Фишер (Хэйтон, Шмальц) – 15:12' (5x4)   3:3 Келлер (Гостисбер) – 39:26' (5x5)   4:3 Зеграс (Драйсдейл, Линдхольм) – 42:07' (5x5)   4:4 Лэдд (Бойд, Любушкин) – 48:35' (5x5)   4:5 Кессел (Бойд, Строльман) – 49:41' (5x5)   5:5 Линдхольм (Зеграс, Гецлаф) – 53:10' (5x5)   5:6 Келлер (Шмальц) – 62:09' (3x3)

В турнирной таблице Восточной конференции на первое место вышел «Вашингтон», набравший 43 очка в 30 матчах. На вторую строчку опустилась «Тампа-Бэй Лайтнинг», имеющая в своём активе 42 балла за 29 встреч. Замыкает тройку «Торонто Мэйпл Лифс», в активе которого 42 очка после 30 матчей.

На Западе первое место занимает «Миннесота Уайлд», набравшая 40 баллов в 29 встречах. Вторую позицию сохраняет «Анахайм», в активе которого 40 очков после 32 матчей. На третьем месте остался «Нэшвилл» — у «хищников» 39 баллов после 30 встреч.

Турнирная таблица НХЛ
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