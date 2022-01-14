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«Гавр, давай ты переведёшь». Чинахов обратился к Гаврикову за помощью в английском

«Гавр, давай ты переведёшь». Чинахов обратился к Гаврикову за помощью в английском
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Получивший кепку лучшему игроку матча с «Каролиной» российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов обратился за помощью в переводе с английского языка к своему одноклубнику Вячеславу Гаврикову.

Принимая кепку, Чинахов попросил Гаврикова перевести его речь на английский: «Гавр, давай ты переведёшь». Однако Гавриков своему соотечественнику отказал: «Давай сам». В итоге Егор Чинахов со смехом произнёс три слова: «Гуд, гол, некст».

Забавный инцидент из раздевалки «Коламбуса» опубликовал официальный аккаунт клуба в «твиттере».

Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» на выезде разгромил «Каролину» со счётом 6:0. Егор Чинахов стал автором двух заброшенных шайб.

«Понятно, что радуешься, когда забиваешь, тем более, когда это приносит победу команде. Надеюсь, дальше всё будет так же. Буду продолжать, стараться работать, выполнять тренерскую установку и всё будет отлично. С каждой игрой всё более комфортно и уверенно себя чувствуешь», — сказал Чинахов после матча.

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