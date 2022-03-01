Расписание игрового дня плей-офф Кубка Гагарина — 2022

Сегодня, 1 марта, стартует плей-офф Континентальной хоккейной лиги 2022 года. Свои матчи проведут шесть команд.
В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» встретятся местный «Металлург» и казахстанский «Барыс», занявшие первое и восьмое место соответственно в таблице Восточной конференции. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 17:00 по московскому времени.
В эти же минуты в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» сыграют «Трактор» и нижнекамский «Нефтехимик», завершившие регулярный сезон на Востоке на второй и седьмой строчке. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
В заключительном матче игрового дня встретятся московский ЦСКА и ярославский «Локомотив». Игра начнётся в 19:30 мск на стадионе «ЦСКА-Арена». «Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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