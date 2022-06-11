Забросивший победную шайбу «Тампы» Палат высказался о победе в матче «Рейнджерс»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Ондржей Палат прокомментировал победу в пятом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:1).

«Это была потрясающая игра. Нам удалось победить у них дома, но это ещё не конец. Самый сложный матч впереди, и мы должны быть готовы к нему», — приводит слова Палата официальный «твиттер» НХЛ.

Напомним, Палат стал автором победной шайбы «Тампы». Также голом отметился защитник Михаил Сергачёв, ещё одну шайбу в пустые ворота забросил Брендон Хагель с передачи Никиты Кучерова. Автором единственного гола «Рейнджерс» стал Райан Линдгрен.

Оставшиеся русские в плей-офф НХЛ. Кто заберёт Кубок Стэнли?

На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдёт в воскресенье, 12 июня, на домашнем льду «Лайтнинг». Начало встречи – в 3:00 мск.