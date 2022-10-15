Нападающий «Автомобилиста» Кормье дисквалифицирован на один матч за драку

Нападающий «Автомобилиста» Патрис Кормье получил автоматическую дисквалификацию на один матч за вторую драку в сезоне, сообщает пресс-служба КХЛ.

Во вчерашнем матче с «Ак Барсом» канадский форвард подрался с 18-летним хоккеистом казанцев Никитой Евсеевым. Первую драку в сезоне Кормье провёл 8 октября с 19-летним хоккеистом «Нефтехимика» Евгением Кашниковым.

В соответствии с п 4.4.1 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ если игрок наказан вторым и каждым последующим большим штрафом (пять минут) без определения в драке зачинщика или агрессора, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.

Таким образом, нападающий «Автомобилиста» Кормье пропустит ближайший матч команды 17 октября с хабаровским «Амуром».