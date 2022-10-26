Плющев: арбитраж в этом сезоне дрожащий, слабый. Сплошные двойные стандарты

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался об уровне судейства в текущем сезоне КХЛ. 25 октября ХК «Локомотив» направил в КХЛ апелляцию на ряд судейских решений в матче со СКА 24 октября 2022 года. Претензии клуба признаны состоятельными. На послематчевой пресс-конференции наставник ярославского клуба Игорь Никитин заявил, что форварда питерских армейцев Дмитрия Яшкина «не должно было быть на площадке» при победном голе.

«Честно скажу, арбитраж в этом сезоне дрожащий, слабый — в том числе в матчах СКА и Ярославля. Сплошные двойные стандарты — одним можно нарушать, другим нельзя, одним можно ругать судей, другим нельзя. И так далее по списку.

Момент с травмой Бардакова в матче СКА – «Локомотив»? Так там разбирать нечего. Момент с незакрытой лавочкой «Локомотива» — это скандал и как минимум малый скамеечный штраф. Бардаков, хоть сейчас и ходит на костылях, родился в тельняшке — он мог так влететь в угол лавочки, что, не дай бог, возникли бы проблемы с шейными позвонками или головой. Этот момент — крайне опасный. Чародей на лавке «Локомотива», который считал ворон, должен быть оштрафован или дисквалифицирован. А отсутствие официальной реакции со стороны КХЛ говорит об уровне некоторых ответственных людей. И о том, что от повторения этого страшного эпизода мы, к несчастью, не застрахованы.

Нервные срывы Никитина, который в этом сезоне вдруг вышел из своего сонного состояния, понятны. От его клубов — сначала ЦСКА, теперь «Локомотива» — ждут чемпионских результатов, но их нет. Наоборот, его команды играют прогнозируемо и примитивно, в тот самый рельсовый хоккей Дмитрия Квартальнова, потолок которого — второе место. И Ярославль, где большие традиции тонкого, комбинационного хоккея, эту игровую депрессию остро чувствует, переживает. Что касается моментов с Яшкиным ( в матче СКА — «Локомотив» незадолго до победного гола Дмитрия Яшкина судьи пропустили очевидную опасную игру высоко поднятой клюшкой со стороны чеха. — Прим. «Чемпионата»), то, в отличие от истории с лавочкой, на костыли он никого не поставил. Считаю, что на эпизодах со вбрасываниями должны чётче работать судьи, регулировать этот процесс. У нас много хитрецов, которые на вбрасываниях меняют хват, как, например, Александр Бурмистров из «Ак Барса», подныривают, уходят в ноги, заранее блокируют соперника, ложатся на него. Здесь одно-два профилактических замечания от арбитров — и вопрос снят, возня убрана», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

Напомним, ранее в ходе сезона многие эксперты высказывались о слабом уровне судейства в текущем сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ. Судья международной категории Юрий Карандин перед началом сезона высказывал опасения относительно судейства, которые, по его дальнейшему мнению, подтвердились.

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