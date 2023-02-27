Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капризов вышел на 6-е место в истории НХЛ по голам среди левых вингеров в первые 3 сезона

Капризов вышел на 6-е место в истории НХЛ по голам среди левых вингеров в первые 3 сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Российский левый крайний нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс».

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», для 25-летнего форварда эти шайбы стали 109-й, 110-й и 111-й в североамериканской карьере. Капризов вышел на шестое место в истории НХЛ по количеству голов для левых крайних нападающих в первые три сезона. Россиянин сравнялся с экс-форвардом «Виннипег Джетс» Моррисом Луковичем. Больше Капризова за первые три сезона среди левых вингеров забили лишь Пол Кария (112), Сильвейн Тарджон (116), Рик Мартин (133), Люк Робитайлл (144) и Александр Овечкин (163).

Отметим, что в нынешнем регулярном чемпионате Капризов отыграл 60 встреч, в которых забросил 37 шайб и отдал 34 результативные передачи, суммарно набрав 71 очко.

Новость по теме
«Мощные ноги, большая задница». Легендарный канадский вратарь сравнил Капризова с Кросби
Новость по теме
«Не хочу, чтобы меня выделяли». Капризов высказался о своём хет-трике
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023