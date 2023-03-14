«Хоккейные люди должны быть в хоккее». Сушинский — о назначении Жамнова в «Спартак»

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский прокомментировал назначение Алексея Жамнова на пост главного тренера «Спартака». По данным «Чемпионата», специалист заключил соглашение на два сезона.

«Отлично, что назначили. Хоккейные люди должны быть в хоккее. Получится у него или нет — я не знаю. Зависит от тренерского штаба, от селекции, от игроков, от погоды, от травм. Будет 20 человек — ни у одного тренера не получится. Даже у Боба Хартли не получалось, когда 20 человек было в лазарете.

Поздравляю с назначением. Хотел он этого или нет — я не знаю. Если хотел, то поздравляю. Если не хотел, то поздравить не с чем. Для меня это безразлично», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Новость по теме ХК «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды Алексея Жамнова