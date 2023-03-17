Кожевников: «Салавату» надо задуматься о поиске вратаря, Ежов — нестабильный

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что «Салават Юлаев» имеет проблемы во вратарской линии, и отдельно отметил голкипера уфимцев Илью Ежова.
«У «Салавата» весь сезон было что-то ненормально в руководстве, поэтому не думаю, что вылет из плей-офф в первом раунде можно считать провалом. К тому же там молодёжь без опыта, которая проиграла, но этого опыта набралась. Но надо решать что-то в руководстве.
В воротах «Салават» надеялся на Ежова, но он не сыграл свои лучшие матчи. Получается, что это его уровень! Он нестабильный. В следующем сезоне «Салавату» надо задуматься о поиске вратаря», — цитирует Кожевникова Legalbet.
«Салават Юлаев» уступил «Адмиралу» в первом раунде плей-офф КХЛ в шести матчах. Ежов был стартовым вратарём во всех шести матчах серии и пропустил 14 шайб. 36-летний голкипер является обладателем Кубка Гагарина в составе СКА в 2015 году.
- 17 марта 2023
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