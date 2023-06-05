Кто выиграет второй матч финала Кубка Стэнли?

В ночь с 5 на 6 июня состоится второй матч финальной серии Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Флоридой Пантерз». Встреча пройдёт на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США) и начнётся в 3:00 мск. Счёт в серии — 1-0 в пользу «золотых рыцарей».

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Напомним, в ночь с 3 на 4 июня в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» встречался с «Флоридой Пантерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:2. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский сделал 29 сейвов, пропустив при этом четыре шайбы. Нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв отдал одну результативную передачу.