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Кто выиграет второй матч финала Кубка Стэнли?

Кто выиграет второй матч финала Кубка Стэнли?
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В ночь с 5 на 6 июня состоится второй матч финальной серии Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Флоридой Пантерз». Встреча пройдёт на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США) и начнётся в 3:00 мск. Счёт в серии — 1-0 в пользу «золотых рыцарей».

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 2-й матч
06 июня 2023, вторник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто выиграет второй матч финала Кубка Стэнли?»

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

Напомним, в ночь с 3 на 4 июня в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» встречался с «Флоридой Пантерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:2. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский сделал 29 сейвов, пропустив при этом четыре шайбы. Нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв отдал одну результативную передачу.

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