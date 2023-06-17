Daily Faceoff: Орлов может получать до $ 8 млн в год. Эта планка высока, но ему заплатят

Журналист Daily Faceoff Франк Серавалли поделился мнением о ситуации с контрактом российского защитника Дмитрия Орлова.
«Звук, который вы слышите, — это «чи-чинг» от кассового аппарата для Дмитрия Орлова.
С двумя лучшими защитниками, ушедшими с и без того скудного рынка свободных агентов — благодаря тому, что «Кингз» переподписали Владислава Гаврикова, а «Коламбус» выменял Дэймона Сиверсона — приобретение «Бостон Брюинз» в дедлайн находится в лучшем положении, чтобы заработать вдвое больше две недели спустя.
31-летний Орлов занял первое место в последнем рейтинге 50 лучших свободных агентов по версии Daily Faceoff. AFP Analytics прогнозирует, что Орлов подпишет контракт с самым высоким кэпхитом среди всех оставшихся свободных агентов. Если основываться на сделках Сиверсона ($ 6,25 млн на восемь лет) и соотечественника Орлова, Гаврикова ($ 5,875 млн на два года), то прогноз на $ 6,25 млн в год кажется заниженным. Фактически в последние дни некоторые команды галдели, что Орлов может получать до $ 8 млн в год в зависимости от срока сделки. Эта планка может быть высокой, но ему заплатят», — говорится в сообщении.
- 17 июня 2023
-
23:06
-
22:43
-
22:27
-
21:56
-
21:35
-
21:17
-
20:58
-
20:37
-
20:19
-
19:57
-
19:38
-
19:18
-
18:58
-
18:36
-
18:17
-
17:56
-
17:46
-
17:27
-
16:58
-
16:43
-
15:50
-
15:20
-
14:55
-
14:24
-
14:20
-
13:55
-
13:30
-
13:10
-
12:50
-
12:20
-
11:50
-
11:25
-
11:00
-
10:30
-
10:15