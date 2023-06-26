Sportsnet: Орлов наслаждался своим пребыванием в «Вашингтоне» и не исключает возвращения

Sportsnet прокомментировал ситуацию с контрактом российского защитника Дмитрия Орлова.
«Стремительный поворот сюжета: генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан размахивал белым флагом в дедлайн обменов, отправляя неограниченно свободных агентов Орлова и Гарнета Хэтэуэя в «Бостон» во время всплеска аренд под названием «богатые становятся богаче».
Орлов, обладатель кубка, обладающий мастерством и сообразительностью на обоих концах площадки, может играть в топ-4 любой команды. Никто из неограниченно свободных агентов 2023 года не имеет больше среднего времени на льду за игру (22:33).
Будущая картина «Брюинз» стала более ясной после подписания контракта с Пастрняком, а также с 10 неподписанными свободными агентами в составе, команда может проявить некоторую гибкость. Превратить «Бобби Оррлова» в нечто большее, чем аренду, будет недёшево. Согласно отчёту Эллиотта Фридмана из Sportsnet, защитник ожидал семилетнего контракта от «Кэпс» и большие деньги, а Маклеллан хотел сойтись на контракте только на три или четыре года. Тем не менее Орлов наслаждался своим пребыванием в «Вашингтоне» и не исключает своего возвращения.
Орлов станет самой дорогой сделкой среди защитников, находящихся в статусе неограниченно свободных агентов. Такие клубы, как «Лос-Анджелес», «Баффало» и «Коламбус», должны быть заинтересованы в его услугах», — говорится в сообщении.
- 26 июня 2023
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