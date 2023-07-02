Орлов — о контракте с «Каролиной»: хотел играть в хорошей команде и принял верное решение

Российский защитник Дмитрий Орлов поделился эмоциями после заключения контракта с «Каролиной Харрикейнз». Соглашение россиянина с «ураганами» рассчитано на два сезона, за которые он заработает $ 15,5 млн.
«Для себя мне нужно было принять важное решение. Я хотел играть в хорошей команде. Как мне кажется, я принял верное решение и счастлив, что теперь я игрок «Каролины», — цитирует Орлова журналист Уолт Рафф в своём аккаунте в соцсети.
Напомним, ранее у Орлова подошёл к концу контракт с «Бостон Брюинз». Российского защитника обменяли в стан «мишек» из «Вашингтон Кэпиталз» в ходе сезона-2022/2023. В составе «Бостона» 31-летний хоккеист принял участие в 23 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, забросив четыре шайбы и суммарно набрав 17 (4+13) очков. В семи встречах плей-офф игрок записал на свой счёт 8 (0+8) баллов. Орлов становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» в 2018 году.
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