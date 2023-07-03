Дмитрий Орлов прокомментировал непопадание «Вашингтона» и «Питтсбурга» в плей-офф
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Российский защитник Дмитрий Орлов в эфире YouTube-канала NHL.online поделился мыслями о невыходе «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» в плей-офф. «Пингвины» не попали в розыгрыш Кубка Стэнли впервые за 17 лет. «Столичные» не вышли в плей-офф впервые с сезона-2013/2014.
«Питтсбург» и «Вашингтон» не вышли в плей-офф. Если задуматься, это, конечно, нереально… в том плане, что всю жизнь были претендентами. А тут обе команды [не вышли в плей-офф]…
Время меняется, но обе эти команды опытные, они найдут правильные пути, чтобы вернуться в плей-офф и бороться», — сказал Орлов.
Напомним, российский защитник в ходе регулярного чемпионата был обменян из «Вашингтона» в «Бостон Брюинз». «Мишки» вылетели в первом раунде от «Флориды Пантерз».
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