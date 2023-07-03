Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов ответил на вопрос, когда вернётся в Россию

Защитник Дмитрий Орлов в эфире YouTube-канала NHL.online ответил на вопрос, когда вернётся в Россию. Сезон для игрока в Национальной хоккейной лиге завершился рано, поскольку «Бостон Брюинз» вылетел в первом раунде. «Мишки» уступили в серии с «Флоридой Пантерз» (3-4). Защитник вернётся в страну, но пока не может назвать точную дату.
«Хороший вопрос. Да посмотрим. Не так всё просто. Сейчас ждём контракт, потому что нужно будет переезжать, найти на новом месте жильё и перевезти всё из Вашингтона, если потребуется. Много лишних движений этим летом. Конечно, я постараюсь прилететь, но пока не знаю, когда это будет», — сказал Орлов.
Отметим, что интервью с защитником было сделано ещё в конце июня. 1 июля стало известно, что Орлов подписал контракт с «Каролиной Харрикейнз».
- 3 июля 2023
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